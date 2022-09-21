謝京穎稱不熟謝京穎！臉書對話流出 網：打情罵俏的平台
37歲已婚男星許仁杰，今（21）日被媒體爆出與合拍八點檔《黃金歲月》的謝京穎假戲真做，許仁杰更被拍到去女方家裡過夜，引發爭議。就有網友發現許仁杰的臉書，頻頻出現謝京穎的留言，並痛罵「IG跟FB好像你們打情罵俏的平台，原本以為是做效果，沒想到是當你老婆不存在。」
據了解，許仁杰近期的臉書貼文，幾乎全是和劇組有關，不是宣傳就是和其他演員的合照，而下方也常常出現謝京穎的留言，而且許仁杰也都會特地回覆，也替戲劇達到宣傳目的，如今兩人卻被爆出不倫戀，也讓許多網友湧入痛罵，「假戲真做了.....ig跟fb都好像你們打情罵俏的平台，原本以為是做效果，沒想到是當你老婆不存在，還說在為這段感情努力，原來對象另有其人啊」、「男人不壞女人不愛，男人越壞女人越愛，這是不變的道理，渣男是不分職業的。」
面對醜聞，許仁杰稍早也回應《NOWnews今日新聞》：「我們的婚姻關係仍存在著，但婚姻生活的確有很多需要磨合的地方。正在積極工作的我，也對這段感情仍在努力，盼各位能給我們空間處理家事，謝謝各方的關心，願大家平安健康。」表示自己人夫身分沒有改變。
另外，據《鏡周刊》報導，謝京穎則透過經紀人回應，她知道許仁杰已婚，所以都會保持距離，並稱兩人不熟，私下無互動，過去只和許仁杰出去過兩次，而且都是和劇組的人一同聚餐或騎腳踏車。（編輯：詹鎰睿）