高虹安哭了！「戰學歷」爭議延燒 受訪直播到一半突離席
民眾黨新竹市長參選人高虹安近日捲入博文論文抄襲、戰學歷等爭議，今（21）日中午在接受網路節目《新聞不芹菜》訪問時，她突然感到委屈而當場落淚，甚至中途一度短暫離席，離開座位幾分鐘去整理情緒。
媒體爆料，高虹安的美國辛辛那提大學的博士論文涉嫌抄襲，高虹安昨天親上火線舉行記者會說明。不料，高虹安脫口說出「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，還要去台大碩士灌水。」被各界炮轟是在「戰學歷」、瞧不起中華大學。
為了平息眾怒，高虹安凌晨發出影片，向中華大學的師生鞠躬致歉，指她用詞不精確。
高虹安中午接受網路節目專訪，主持人黃光芹在聊到論文爭議時，高虹安突然難掩情緒而落淚，還一度離開座位幾分鐘去平復情緒。
高虹安回座後，黃光芹追問為何掉淚？高說，她昨天的發言被民進黨和網友斷章取義，昨天在記者會上，記者不停地把她跟新竹巿前巿長林智堅連結在一起、做比較，她才會這樣回應，「我一直想要回應我不是林智堅，我沒有抄襲」。
高虹安表示，她昨天陳述可能不精確，民進黨又刻意節錄、忽略後面講的一段話，後來他看到網路輿論，立刻向中華大學的師生道歉。她也說，她在北一女、台大看到很多真正的天才，所以她絕對不敢自稱學霸。