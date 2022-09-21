新光三越週年慶明線上開搶　同享實體回饋「滿萬送萬點」

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大家最關心的回饋部分，今年會員點數skm points首度加入週年慶，推出全館「滿萬送萬點」、「滿仟送仟點」擴大回饋，化妝品單筆滿2,000元送2,000點skm points、全館累計5,000元送5,000點skm points。名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000元送5,000點skm points。（「首五日skm pay限定」大家電／法雅客／[i]Store 單筆滿10,000送10,000點skm points）。「新光三越新會員獨享」首次申辦數位貴賓卡即贈100點skm points。
會員手上的點數除了折抵消費，新光三越全球獨家首度祭出精品廚電兌換，聯手「廚具界法拉利」義大利國寶級設計品牌Pinintarina、推出的亞洲獨家義式精品廚具，「烤箱界LV」日本BALMUDA美型家電等通通集點就能送；另外還有蘋果新品iPhone 14、Dyson新色吹風機、GEORG JENSEN行李箱、搶破頭日系伴手禮等百大夢幻逸品可以兌換，甚至扣100點就有機會能抽獎價值186萬的賓士GLA 180百萬名車。
每年會員最期待的卡友禮，新光三越今年呼應ESG綠時尚，採用超過8萬支回收實特瓶製成的窴特紗，搭上全民露營風潮，推出環保材質露營系列實用好物，包括輕便露營椅、摺疊購物袋、可拆保冰袋等共九款綠色卡友禮；更特别聯手「台灣萊雅」利用旗下品牌回收的美妝空瓶製成「涼感運動毛巾」，且再製過程並結合提供弱勢工作機會，響應公益不落人後。台北南西店則推出獨家 0918 x 富雨玫瑰洋傘、及SPORT b. 恐龍抱枕。
每年週年慶的重頭戲，當然是超過9成消費者都關注的美妝特惠組盛況，首波除了JO MALONE LONDON名廚系列紫羅蘭葉與佛手柑香氛工藝蠟燭、SABON茉莉花語柔嫩美體組、L'OCCITANE櫻花沐浴膠大容量、Clé de Peau Beauté幻耀星空系列光采蜜粉、LANCOME絕對完美柔霧唇膏新客入門組、MAC妝前保濕組，共6款美妝新品首賣外；還有shu uemura美少女戰士聯名無色限美戰限量彩妝組、LANCOME超緊顏抗痕亮采三效精華、ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜、Clé de Peau Beauté全新精質光采粉底乳霜共4大美妝話題新品。台北南西店店更祭出首賣限定明星必收款5折起美妝，不只對折組數最多還再加贈品。
新光三越旗下複合式美妝店beauty Stage美麗台，還於9/22～10/5推出超級品牌日，聯手14大美妝霸主限量夯品天天開搶，包括ESTEE LAUDER無敵膠原霜爆棚組買1送4獨家贈小棕瓶7ml、Kiehl’s金盞花化妝水雙胞胎組買2送6、LA MER傳奇乳霜入門奇蹟組買1送6、BOBBI BROWN大師柔焦訂妝組買正貨送正貨、DR.WU更首度加入週年慶戰隊全品項買1送1等。
今年新光三越更完成歷年來最大規模改裝，全台調整365家新櫃、全新導入102家新品、與20家全台首發。「台中中港店」一、二樓大規模改裝升級，打造全台百貨最大奢華精品殿堂、頂級香氛名店，並獨家引進3家精品新櫃及3家頂級香氛；「台北南西店」除了Jo Malone、10/10、SABON等，更引進法國Chloe、來自瑞典的L:A BRUKET、香氛選物店PURE WAY，共譜10家頂級香氛陣容，一起迎接盛大週年慶。
另外，統一時代百貨台北店今年週年慶則攜手高雄夢時代，於9/29同步展