新光三越週年慶明線上開搶　同享實體回饋「滿萬送萬點」

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▲週年慶祭出精品廚電、ESG綠時尚露營系列卡友禮都相當吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲新光三越會員點數skm points，可以兌換百大夢幻逸品。（圖／記者蕭涵云攝）

▲每年週年慶的重頭戲，當然是超過9成消費者都關注的美妝特惠組盛況；對品牌端更是重要業績挹注時刻。（圖／記者蕭涵云攝）

▲新光三越週年慶喊出全台目標208億，希望能超越去年205億。（圖／記者蕭涵云攝）

另外，統一時代百貨台北店今年週年慶則攜手高雄夢時代，於9/29同步展 開2022「超強週年慶」檔期，化妝品滿 2000送300、全館指定櫃位3000送400、家電區滿30 00送300，持icash2.0或icash Pay支付滿6000再送400，首四日9/29～10/2持i cash Pay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000再加送200， 回饋最高達25%的超有感優惠。





▲週年慶必買的雅詩蘭黛，今年推出超HIGH美肌樂園活動，送出超萌美力熱氣球好禮。（圖／翻攝自Estee Lauder Taiwan雅詩蘭黛FB）