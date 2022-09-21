誤認是通緝犯！員警逮錯人還當街拖行扭打 三重分局致歉
新北市三重警分局永福派出所，兩位江姓與翁姓警員昨（20）日晚間9點多，穿著便衣在三重區後竹圍街175巷查緝通緝犯，結果誤把路人黃男當成通緝犯，兩位員警上前詢問盤查，黃男不願說出自己身分，與員警發生扭打拉扯，黃男慘遭當街壓制拖行，渾身傷痕累累，而警方把人帶回派出所後，才發現抓錯人。不滿無辜受害，黃男要對警方提告，對此，三重分局致歉，並表示已將兩位員警函送新北地檢署偵辦，絕不會護短。
據了解，當時兩位刑警穿著便衣要埋伏1位有槍砲前科的毒品、竊盜通緝犯，黃男剛好經過附近，員警於是上前盤查。但黃男不願說出自己身分，只想離開現場，結果與警方發生拉扯，遭到當街壓制，過程中被摔倒又與警方扭打，還被噴辣椒水，全身傷痕累累。結果黃男被帶回警局後，警方清查後才發現搞烏龍抓錯人，趕緊讓黃男離開就醫。但黃男越想越不滿，決定要對警方提告傷害與妨害自由。
三重警分局說明，因為夜間巷內天色昏暗，黃姓民眾剛好朝車輛方向走去，要查緝的通緝犯具有多項刑案紀錄，有執勤安全之虞慮，且黃男不願回覆警方攔查，在員警表明身分後仍未配合，員警欲帶回駐地查證身份時，黃男便以雙手推擠拉扯抗拒，雙方拉扯一同跌倒在地致互有擦挫傷，員警遂使用強制力上銬帶回。而在派出所內確認黃男身份後立即解銬，將黃男協助就醫。
三重警分局表示，依法受理報案，已將兩位同仁函送新北地檢署偵辦，絕不會護短。另對於同仁錯認通緝犯致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，本分局依規定調查予以懲處，絕不寬貸。三重分局重申，員警執法應嚴守法紀、遵照相關法令執行，本案將持續加強員警相關法制教育，避免執法爭議案件發生。（編輯：倪浩軒）