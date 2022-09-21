美升息在即「限空令」備戰 ？黃天牧：視市場情況處理
台美央行利率決策將於22日揭曉，股匯市也挫咧等，市場擔心美國持續鷹派升息，台股恐大跌，金管會也將於23日召開股期市會議，市場關注是否會祭出「限空令」等救市措施。對此，金管會主委黃天牧今（21）日表示，美國升息大家都有預期到，美國聯準會（Fed）主席鮑爾之前也說過，至於對金融市場的影響，金管會也有一系列措施因應，會看市場發展情況去處理。
美國聯準會召開為期兩天的利率決策會議，並將於台灣時間22日周四凌晨公布結果，市場預期一口氣升息3碼機率高，而隨後當日下午台灣央行也將召開第3季理監事會，目前市場也預估央行會再升息，升幅在半碼至1碼之間，另可能再調升存款準備率，只是美國若一口氣升息3碼，台美利率將持續擴大，導致外資加速匯出，亦將造成股匯市震盪。
金管會主委黃天牧今日與國發主委龔明鑫、財政部國庫署長蕭家旗前往遠東銀行承德分行及台灣銀行松江分行，視察該兩家雙語示範分行的推動成果。他在受訪時也談到美台升息對金融市場的影響及可能採取的因應措施。
黃天牧指出，美國要升息，大家都預期到，美國聯準會主席鮑爾之前也都有說明過，但台灣央行要不要升息，不是金管會能決定，他無法回答，但金管會職責在於個別金融機構的健全與整體金融市場的穩定，將審慎觀察因應。
由於金管會將於23日周五召開股期市會議，市場也關注金管會是否會祭出「限空令」等救市措施？黃天牧強調，這會議已持續多年，當然，會中也會就目前國際間金融情勢及各國央行升息狀況進行交換意見，至於救市措施部分，這些措施大家也很清楚，有一系列措施，金管會會視市場發展情況去處理。