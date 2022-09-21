盼撕下「苗栗國」標籤！徐定禎競總成立 正妹女兒也現身
民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選總部今（21）日揭牌，上千位支持者到場共襄盛舉，競選主委柯建銘、總幹事羅致政、執行長鄭宏輝、立委湯蕙禎以及客委會副主委鍾孔炤皆上台致詞，民進黨提名苗栗縣議員參選人一字排開，力挺徐定禎勝選。徐定禎表示，鄉親齊聚一堂，軍容壯盛更勝2018年，現在民進黨士氣高昂，絕對要扳倒長年執政的國民黨，而徐定禎的太太與女兒也現身，成為徐定禎最強後盾。
徐定禎競總今日正式成立。柯建銘上台致詞時強調，過去新竹和苗栗被稱為「民主沙漠」，現在只剩苗栗還是台灣民主拼圖未拼上的一塊，苗栗不該成為國民黨禁臠。
柯建銘呼籲，苗栗人站出來，要翻轉苗栗、告別苗栗舊時代。徐定禎是有經驗、做事踏實的參選人，也是唯一有執政經驗、可以帶領苗栗開啟「大合作大建設」時代的參選人，期盼徐定禎的「頭份經驗」擴大成為「苗栗經驗」。
徐定禎表示，苗栗這場三角督選戰是全國矚目焦點，自己民調數次微幅領先、拉鋸膠著，不過登記參選後，國民黨參選人謝福弘民調急起直追，藍營基層組織陸續整合，未來選戰情形變化多端。
徐定禎也堅定表示，自己絕對有信心勝選，更懇請鄉親們一起改寫苗栗歷史，做他的分身。他也進一步鼓勵青年返鄉投票，一起讓家鄉變得更好，實現苗栗的政黨輪替，讓苗栗能撕下「苗栗國」的標籤，翻轉苗栗、改變成真。