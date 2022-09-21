死亡＋39！3歲男童確診隔天亡 居家照護陷昏迷送醫不治
中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增46,902例COVID-19確定病例，分別為46,673例本土個案及229例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。而最年輕的死亡個案為一位3歲的男童，本身患有語言發展疾患，9月16號確診，在家進行居家照護，隔天家長發現男童陷入昏迷，緊急送醫時到院已無呼吸心跳，死因為呼吸衰竭、上呼吸道感染及新冠確診。
指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至9月18日，死亡日期介於9月8日至9月18日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，比較值得注意的年輕死亡個案是一位3歲男童，本身患有語言發展疾患，曾接種過一劑疫苗，於9月16號確診，有發燒、流鼻涕、寒顫、頭痛等症狀，曾至醫院就醫，領藥後返家進行居家照護。不過隔天家長發現男童陷入昏迷，趴在床上沒有反應，疑似還有嘔吐物痕跡，送醫急救時到已無呼吸心跳，於9月17號死亡，死因為呼吸衰竭、上呼吸道感染及新冠確診，歸類為家中死亡。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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