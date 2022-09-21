金鐘小白焦凡凡接紅毯主持 狠甩6公斤「上圍沒感覺」
第57屆電視金鐘獎於10月21、22日在國父紀念館登場，今（21）日舉辦星光主持人公布記者會，節目類由薛紀綱（小兵）、焦凡凡主持，戲劇類則由陳家逵、楊小黎接下，其中被稱為「金鐘小白」的焦凡凡第一次踏入金鐘殿堂，視看電視為興趣的她，表示原本就許願30歲能參與金鐘獎，如今美夢成真，她直接為了禮服狠甩6公斤，也透露上圍並沒有變化。
薛紀綱、陳家逵和楊小黎是「金鐘常客」，歷年總計入圍22次，光是薛紀綱就包辦了15次，薛紀綱、陳家逵與楊小黎也都是今年金鐘入圍者，而焦凡凡則是從YouTube跨界到電視圈，今年也跨新挑戰與徐乃麟接手《王牌諜對諜》，正式成為電視人。156公分的焦凡凡透露目前體重落在50出頭，已經為了禮服甩了6公斤，希望還能再瘦3公斤。至於減肥後，D罩杯上圍是否有縮水，她笑說沒有特別感覺到，一旁的楊小黎也說：「那就是沒又縮水啦！」
值得注意的是，這次的主持陣容幾乎沒有身高差，165公分的薛紀綱強調平時不加鞋墊，表示很開心能與焦凡凡一同主持，笑說：「很少女藝人身高跟我很搭！」陳家逵則一臉自豪地說「我170公分」，認為在這群體很驕傲。160公分的楊小黎目前46公斤，坦言在電視上都會自動加6公斤，加上自己有容易水腫的體質，所以這幾年都有在瘦身，「我過5點不進食，不吃麵粉，一天吃2餐，每天30分鐘運動。」
另外，薛紀綱也表示很開心這次金鐘獎能將節目和戲劇分開，「我都做兒童節目，往年都比較早頒，受訪時間也少，希望這次能更受到大家關注。」坦言不怕訪問小S、曾國城等資深主持人，「他們應該都很會講，所以我也不太擔心。」