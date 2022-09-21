東豐快速道路　盧秀燕：誓言要做起來

台中市議會今 (21) 日進行市政總質詢，國民黨市議員張瀞分質詢指出，今是國家防災日，讓她想起 921 地震因道路中斷影響救援，而東豐快速道路更顯其重要性，就目前東豐快進度為何？市長盧秀燕表示，東豐快是「山城生命的救援線」，因為只有這條替代道路，山城才有逃生動線，東豐快興建有急迫性，因此百分之百是台中市預算，誓言要做起來，給山城人一條安全回家的路。

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張瀞分說，東豐快速道路早在前市長胡志強任內就動工，本來蓋得好好的，但在前朝就停工，不但衍生廠商求償，路線變更等爭議，還遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，整個環評必須從頭開始，過程困難且曠日廢時，盧秀燕上任後重新耗費人力物力重來一遍。如果沒有停工延宕，這條快速道路早就蓋好通車車了。

建設局長陳大田說，東豐快速道路停工，導致市府必須重啟環評，市府動員各相關單位， 2 年把環評通過，跟地主、環團溝通，還要兼顧生態考量，過程很艱辛。目前遇到原物料飆漲，歷經四次招標流標，現在重新上網，預計 10 月 7 日開標，市府調整招標條件，對於招標結果相對樂觀，希望優質廠商參與這項重大建設。

盧秀燕說，東勢豐原地區的民眾都很瞭解市府的努力，東豐快速道路過去有些反對聲音，快速道路蓋到一半被觀光客指指點點，她身為市長一定要做，原本要拆遷上百戶，感謝議員在過程中協助溝通，讓誓死抗爭轉為和諧，建設局也微調路線，大幅降低拆遷戶至 2 戶，減少反對聲浪。

盧秀燕強調，她深刻了解東豐快對山城地區民眾的重要性這是台中山城的生命救援線，她勢必會動工、一定會復工，環評是她做的，預算是她編的、沒有中央補助，這也是她任內上網招標，這是最後一釐路，她一定有信心。