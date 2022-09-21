包皮槍手術快速又簡單？醫揭「3種人」不適用：後果很慘

許多男性會面臨包皮過長的問題，尤其出現反覆的包皮龜頭炎、包莖和包皮發炎、包莖嵌塞時，醫師就會建議透過手術治療，然而隨著技術和醫療器材的進步，割包皮的方式除了傳統的環切手術外，也多了新式的包皮槍手術，不過並非人人都適用。書田診所泌尿科副院長洪峻澤表示，當出現陰莖發育異常、包皮炎嚴重纖維化、 陰莖大小與包皮槍不合等上述症狀，就不適合使用包皮槍，建議使用傳統的包皮環切手術，將多出的包皮切除。在術前仍需要評估自身狀況與醫師建議，再決定手術方式，以免衍生更多麻煩。





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洪峻澤表示，包皮可以保護龜頭免於內褲、尿布等的刺激或外物傷害，若能輕鬆地翻出龜頭，包皮不一定要開刀，但當出現反覆的包皮龜頭炎、包莖和包皮發炎、包莖嵌塞，就會建議手術治療。其中包皮槍手術是近來包皮手術的突破性進展，不少患者主動詢問包皮槍手術問題，實際臨床經驗超過9成包皮手術都是以包皮槍完成，相較傳統環切手術，包皮槍手術傷口平整美觀，出血少，術後腫痛減少很多。





▲許多男性會面臨包皮過長的問題，尤其出現反覆的包皮龜頭炎、包莖和包皮發炎、包莖嵌塞時，醫師就會建議透過手術治療。（圖／取自freepik）

有少數情況其實並不適合用包皮槍手術，洪峻澤舉例，曾收治一位40歲、過重的男子，因包皮反覆發炎，龜頭無法露出，因此到門診尋求包皮槍手術協助，但檢查後發現他的包皮前端因反覆發炎而呈淡紅色，不僅 輕微破皮，還夾雜著白色脫屑，只要輕翻包皮就龜裂疼痛， 包皮開口因纖維化（結疤）而變硬變厚，龜頭呈包莖狀態。不僅如此，這名男子不知有自己已患糖尿病，檢測血糖值350，糖化血紅素 Hba1c 11.2 %，診斷為「糖尿病合併念珠菌包皮炎」。由於患者包皮已嚴重纖維化， 又厚又硬，倘使用包皮槍手術，其鋼釘已無法完全穿透咬合， 並不適合使用包皮槍。因此請患者配合醫囑控制血糖後， 再施行包皮環切手術。





另一名12歲吳小弟則是從小先天性包莖，家人希望進行包皮槍手術，但經醫師檢查發現，患者下腹部脂肪很多， 陰莖和龜頭都被埋到脂肪裡，只露出少許包皮， 需要用力壓迫陰莖基部的脂肪，才能勉強集擠出辣椒狀的包莖，主因是過度肥胖讓陰莖深埋在脂肪中，導致包皮發育不良， 包皮前端越來越小，像辣椒狀。倘使用包皮槍手術， 則無法矯正包皮管徑越來越小的結構異常， 仍然會留一個窄圈勒住冠狀溝，因此以傳統包皮環切手術， 並加作包皮整型將前端的管徑做大，才讓他的小弟弟「出頭天」。





洪峻澤指出，當出現陰莖發育異常、包皮炎嚴重纖維化、 陰莖大小與包皮槍不合等上述症狀，就不適合使用包皮槍，建議使用傳統的包皮環切手術，將多出的包皮切除， 調整至適合長度與形狀，不論何種手術方式，在傷口癒合前，都 應保持清潔乾燥，並依醫師指示，定期回診追蹤。



