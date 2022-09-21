各界矚目TVBS移頻案　NCC強調將依法規四大原則審查

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翁柏宗指出，目前函詢的是新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市，沒有既定時程，就是按照SOP，對於有線電視系統頻道異動與上下架，都有既定到程序去操作，申請變更移頻都是個案，與有電線電視的年度收視審查無關，假使有排案審議我們就會進行審議，會依照有線電視法29條道四大面向進行考量。
不過翁柏宗再次強調，全球申請的這個調處是屬於大豐和全球之間109年的授權費爭議，和移頻是兩件事情，關於移頻，其實都是授權費的爭議，平到代理商也不能無故漲價，需要顧及消費者的收視權益，不能把消費者當成談判籌碼，系統業者是需要有好的內容來招攬客戶，應該要創造雙贏局面，回到頻道授權爭議，主要是要提供商業調處，NCC的大門是永遠敞開的，任何一方都能夠申請調處，而在申請調處期間，任何一方都不能移頻或是斷訊，必須要顧及消費這的收視權益，顧及法尊。
「要尊重消費者的收視習慣，要將滿意度較高的頻道放置於前端頻道，這是訂在系統業者的上下架規章，我們就會檢視這個系統業者去進行頻道變更是否符合規章，NCC也有訂定上下架參考準則，指標中要去說明如何保障消費者的權益，引用客觀公正的收視滿意度掉調查，消費者權利的影響評估也要做」，翁柏宗表示，這些都是法遵事項，彙整縣市府意見後，也會請有限系統業者說明是否符合規章，也會請頻道業者說明這樣的異動對於頻道的內容會有什麼樣的影響。
至於大豐或是TBC的移頻申請是否會被公平會視為聯合行為或是不當競爭行為？NCC專委黃睿迪說，可能就要由利害當事人去向公平會進行檢舉審查。翁柏宗說明，當系統經營者申請時，就要提出市調機構或是委外進行的市調報告，觀眾的評價為何，向地方政府或是NCC進行說明，新舊頻道的收視滿意度差異，這也是評估指標之一，另外還包含獲獎紀錄和其他核處情形等，「我們鼓勵頻道內容業者進行上架，有更多的授權金，得以有更多資源製作更好的內容，不過這些都是商業協商機制，NCC絕對沒有任何相關的行政法規管理業者，但由於此變更案涉及新聞頻道區塊的頻位重大變更，NCC會審慎處理」。