人夫許仁杰進謝京穎香閨9小時 發聲：僅是單純工作夥伴
許仁杰和老婆賴心瑀（亞希）結婚3年，日前老婆才在IG洩漏婚變警訊，許仁杰就被周刊拍到疑似不倫，進《黃金歲月》同劇演員謝京穎香閨，一起過夜9小時，謝京穎今（21）日透過經紀公司鳳凰藝能回應：「緋聞是錯誤報導，長時間一起拍戲的劇組人員、演員也都知道，除了工作上的共事，完全沒有外界所述的關係。」
許仁杰被拍到與謝京穎過從甚密，他表示：「我本人與謝京穎小姐，僅是單純的工作夥伴，在鶯歌並非我另一個住宿點，在巷子裏的是一間宮廟，經由同劇演員介紹後，我過往就時常與太太亞希到宮廟參拜。周刊拍攝到的那天，是宮廟固定每星期天開放問事的時間，我與謝京穎是分頭前往宮廟去各自去問事的。」
許仁杰解釋，近月連日受到攝影師的跟拍，在生活及工作的雙重壓力下更感疲憊，現在交通工具只有1台騎摩托車，「我在林口工作場所附近租了1間小房間，為了緩解跟拍的壓力及不適，天天變化不同的路線來回租屋處與工作場所，被拍攝的車道前後出口是通往我租的住所，我並沒有在這個車道的社區住宿過。對於自己被跟拍不安，每天騎車亂衝而導致不相關的人士及住戶被打擾，我深感抱歉。」
許仁杰老婆之前在IG透露，這陣子過得很好，「至少不會活在恐懼中。」有網友祝福：「希望你們一家人等爸爸拍戲完去旅遊。」許仁杰老婆竟回應：「不會有那一天哦。」對此，許仁杰否認離婚：「我們的婚姻關係仍存在著，但婚姻生活的確有很多需要磨合的地方。正在積極工作的我，也對這段感情仍在努力。」