總統蔡英文赴花東勘災、會證嚴 柯文哲：這時候去剛好
918花東大地震後，總統蔡英文今（21）日前往花東地區勘災，也會面慈濟基金會創辦人證嚴法師。外界也解讀是為了要搶救執政黨近日來低迷的民調，進而拉抬選情。對此台北市長柯文哲今日受訪時表示，總統到花蓮慈濟精舍拜訪證嚴也不是什麼奇怪的事，畢竟慈濟是台灣重要的宗教團體，不過柯文哲也語帶酸意表示「這個時候反而更應該去見，把慈濟打成中共自家人，這實在是太扯了。」
總統蔡英文今日前往花蓮地區，除了視察地震後的災情外，也前往慈濟精舍會面證嚴法師。柯文哲則表示，就算沒有地震相關災情，總統去拜訪證嚴法師也不是什麼奇怪的事，畢竟慈濟是台灣重要的宗教團體。
「像我是比較少到花蓮，但證嚴上人到新店慈濟時，有空我也會去見一下，見一下宗教領袖不是什麼奇怪的事。」柯文哲說，更何況這時候反而更應該去見，「把慈濟打成中共自家人，這實在是太扯了，去也是剛好。」
而被問到天下雜誌民調滿意度敬陪末座，柯文哲則表示他任期後面七年，有韓國瑜就不是倒數第一，沒有韓國瑜就是倒數第一，這是長期以來的問題，又不是今天才發生。「不過台北市有退步嗎？對我個人的批評，我都接受，但對於客觀指標的進步，還是要告訴市民朋友。」
柯文哲直言，台北市政府都有做員工滿意度調查，台北市的員工離職率越來越低，新的文化建立會有磨合期，過了之後，他相信現在台北市政府的員工有強烈的榮譽感。