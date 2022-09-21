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用學術論文系統審宏碁報告　張善政：根本是張飛打岳飛！

▲張善政表示，用學術論文的比對系統與標準來審宏碁報告，根本就是「張飛打岳飛。」（圖／記者李春台攝，2022.09.21）
▲張善政表示，用學術論文的比對系統與標準來審宏碁報告，根本就是「張飛打岳飛。」（圖／記者李春台攝，2022.09.21）

記者李春台／桃園報導

2022-09-21 15:07:44

針對農委會研究報告中涉嫌抄襲，國民黨桃園市長參選人張善政今（21）日上午召開記者會說明，宏碁公司當年是農委會導入農業資訊科技的顧問，不是來做農業學術研究，他並指出，農委會說有六份報告文件重複度高，用學術論文的比對系統與標準來審宏碁報告，根本是「張飛打岳飛」。

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張善政表示，當年是民進黨執政，後來這項研究案還獲得農委會續約與高度評價，這樣的報告怎會有問題？民進黨可以詢問當時的農委會主委蘇嘉全？專案中包含諮詢服務、技術導入以及驗證，資訊收集當然也是其中的一項工作，主要目的是幫農委會規劃更好的農業科技政策。


張善政說，如果真有抄襲問題，農委會為何不採取法律行動來處理？此外，前農委會資訊中心主任林貞第一時間出來澄清，「當年張善政院長在宏碁接受農委會資訊中心之委託，進行三年計畫，目的是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境導入應用。」因此翻譯摘取國外文獻精華乃是必要，引用之重點資料均有提供農委會出處，翻譯引用文獻，不是抄襲。

▲張善政強調，合約上面寫的白紙黑字，農委會（甲方）與乙方（宏碁）之間對研究計畫內容成果有保密條款，而且沒有保密終止的期限。（圖／記者李春台攝，2022.09.21）
▲張善政強調，合約上面寫的白紙黑字，農委會（甲方）與乙方（宏碁）之間對研究計畫內容成果有保密條款，而且沒有保密終止的期限。（圖／記者李春台攝，2022.09.21）
綠營質疑為何不第一時間開記者會澄清？張善政強調，合約上面寫的白紙黑字，農委會（甲方）與乙方（宏碁）之間對研究計畫內容成果有保密條款，而且沒有保密終止的期限。直到農委會於9月16日召開記者會，才算是第一次正式說明，農委會宣稱已公開資料沒有保密的問題，團隊才確認「已公開資料」可以說明。但其實還有許多未公開資料仍是保密狀態，這部分會行文農委會要求公開。


針對綠營質疑內容佔全部報告比例過高，張善政說，農委會也提到，外界講的很多爆料其實都不是事實，如果說張善政抄襲農委會電子報，但其實電子報內容就是該計畫執行成果，計畫內容已公開有1000多頁，事實上未公開成果的還有很多，大家可以一起來檢驗。


農委會說有六份報告文件重複度高，張善政解釋，這不是學術論文，是民間企業的商業委託案，該委託案其中重要受委託目標就是收集國內外相關資訊，用學術論文的比對系統與標準來審宏碁報告，根本就是「張飛打岳飛。」

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