不能動！韓國暌違3年再辦「發呆大賽」　逾4千人前來放空

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參賽者在規定的90分鐘內，必須保持呆滯狀態並且不做出任何動作，也就是不能滑手機、不能講話、不准笑，也不能睡著。工作人員還會每隔15分鐘就測量一次參賽者們的心律，只要心律圖保持穩定或呈現下降曲線，就能獲得高分，反之則會被淘汰。
每隊參賽者也會得到4種顏色的「機會牌」，要求飲水、扇子及腿麻時的按摩服務等，讓參賽者可以更自在地發呆。
參賽者報名參加比賽的理由，大多都是因升學、工作、投資失利等壓力，想要來發呆紓壓。有參賽者表示，「在學生時期的時候，我就會在上課時發呆，盯著窗外。我的朋友就會問我：『為何常常在放空？』所以我想這場比賽對我很有意義。」
這一次奪下冠軍的「發呆王」是一名電視節目製作人，獲得獎項後，他表示「像我這樣的工作者很燒腦，要想很多，我們沒有時間休息。所以能夠有個空檔休息真的很棒，感謝有這個機會。」電視節目製作人指出，平常他都是看球賽來放鬆，不過參加這場比賽並贏得冠軍，讓他明年也想繼續參加。
漢江發呆大賽最早是行為藝術家Woopsyang在2014年所創辦，目前已經成為國際各大城市的巡迴活動，也吸引如歌手Crush、曾參演Good Doctor、傲骨賢妻等韓劇的演員嚴賢璟前來參加，尤其今年報名人數更勝以往，顯示出許多人都希望能藉此減輕生活中累積的壓力。