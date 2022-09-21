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不能動！韓國暌違3年再辦「發呆大賽」　逾4千人前來放空

▲韓國暌違3年再度舉辦「發呆大賽」，吸引4000人前來「放空」。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國暌違3年再度舉辦「發呆大賽」，吸引4000人前來「放空」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-21 15:11:312022-09-21 15:41:11

現代人的生活總是被工作等外務壓得喘不過氣來，想要找時間好好「放空」一下都很難。近來韓國便舉辦一場「發呆比賽」，參賽者在90分鐘裡頭什麼事也不能做，看誰能撐到最後，就能奪走冠軍。由於比賽先前因為疫情關係而停辦，睽違3年後再度重啟，吸引了超過4000人參加。

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綜合外媒報導，2016年舉辦的韓國「漢江發呆大賽」在全球掀起關注，但先前受到新冠肺炎疫情影響而停擺多時，時隔3年終於重回漢江潛水橋舉行。雖然因颱風影響，原訂11日就要舉行的比賽延至18日下午，仍吸引了超過4000名參賽者前來參加。

參賽者在規定的90分鐘內，必須保持呆滯狀態並且不做出任何動作，也就是不能滑手機、不能講話、不准笑，也不能睡著。工作人員還會每隔15分鐘就測量一次參賽者們的心律，只要心律圖保持穩定或呈現下降曲線，就能獲得高分，反之則會被淘汰。

每隊參賽者也會得到4種顏色的「機會牌」，要求飲水、扇子及腿麻時的按摩服務等，讓參賽者可以更自在地發呆。

▲參賽者在90分鐘內不能有任何動作。（圖／美聯社／達志影像）
▲參賽者在90分鐘內不能有任何動作。（圖／美聯社／達志影像）
參賽者報名參加比賽的理由，大多都是因升學、工作、投資失利等壓力，想要來發呆紓壓。有參賽者表示，「在學生時期的時候，我就會在上課時發呆，盯著窗外。我的朋友就會問我：『為何常常在放空？』所以我想這場比賽對我很有意義。」

這一次奪下冠軍的「發呆王」是一名電視節目製作人，獲得獎項後，他表示「像我這樣的工作者很燒腦，要想很多，我們沒有時間休息。所以能夠有個空檔休息真的很棒，感謝有這個機會。」電視節目製作人指出，平常他都是看球賽來放鬆，不過參加這場比賽並贏得冠軍，讓他明年也想繼續參加。

漢江發呆大賽最早是行為藝術家Woopsyang在2014年所創辦，目前已經成為國際各大城市的巡迴活動，也吸引如歌手Crush、曾參演Good Doctor、傲骨賢妻等韓劇的演員嚴賢璟前來參加，尤其今年報名人數更勝以往，顯示出許多人都希望能藉此減輕生活中累積的壓力。

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