許仁杰婚變「因無能抓狂自虐」！控妻言語暴力花光存款

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許仁杰提到：「我有與太太溝通過，未來在花銷上，我們都提出單據來討論每一筆花銷的可行性，但目前為止，我一直沒收到任何討論的回應。有關經濟問題一再的溝通也讓我們夫妻心力交瘁，而這一切早在進《黃金》劇組前就已存在了，並非什麼6月後我人都變了。」
許仁杰坦言夫妻分居：「面對龐大的經濟壓力，生活的不順遂，難免夫妻有爭吵，在為時不短的言語暴力下，我一度陷入了嚴重的自我懷疑，懷疑自己是否真的這麼無能，無法撐起一個家。在這段過往中，我的確有過自虐的行為，而讓妻子看到我自虐的狀況，活在恐懼中，我深感抱歉，也覺得不捨。」
另外被拍到與謝京穎過從甚密，他表示：「我本人與謝京穎小姐，僅是單純的工作夥伴，在鶯歌並非我另一個住宿點，在巷子裏的是1間宮廟，經由同劇演員介紹後，我過往就時常與太太亞希到宮廟參拜。周刊拍攝到的那天，是宮廟固定每星期天開放問事的時間，我與謝京穎是分頭前往宮廟去各自去問事的。」
許仁杰解釋：「近月連日受到攝影大哥的跟拍，在生活及工作的雙重壓力下，更感疲憊，現在交通工具只有1台騎摩托車，我在林口工作場所附近租了1間小房間，為了緩解跟拍的壓力及不適，天天變化不同的路線來回租屋處與工作場所，被拍攝的車道前後出口是通往我租的住所，我並沒有在這個車道的社區住宿過。對於自己被跟拍不安，每天騎車亂衝而導致不相關的人士及住戶被打擾，我深感抱歉。」
許仁杰聲明：
我本人與謝京穎小姐，僅是單純的工作夥伴，如今家務事搬上台面，對浪費這樣的社會資源本人感到抱歉。
針對周刊未經查證報導部分，本人鄭重澄清以下幾點：
在鶯歌並非我另一個住宿點，在巷子裏的是一間宮廟，經由同劇演員介紹後，我過往就時常與太太亞希到宮廟參拜。
周刊拍攝到的那天，是宮廟固定每星期天開放問事的時間，我與謝京穎是分頭前往宮廟去各自去問事的。
本人在今年4月中就已進組拍攝八點檔，在我與亞希的夫妻關係上，在進組前就已產生變化。
在結婚後，本人所有收入都是由經紀公司進到「心胤文化有限公司」，這家公司的負責人是我的太太亞希，我所有的收入都是由她掌管及處理。在去年底另一部大愛戲劇殺青後，工作因受疫情影響，幾乎停擺也沒有任何收入時，我仍積極面對生活，沒有劇組工作的空檔，我就會接跑外送好以維持平常的生活品質，也在那時我才驚覺這兩年的收入與花費完全不成正比，完全所剩無幾，所以在今年4月我就堅持向經紀公司表示，我的個人收入回到我本人戶頭，試著學習管控家庭的開銷及支出，沒必要的花銷就能省就省。1個家，2個大人，沒房貸、沒車貸的情況下，雖之前收入不算頂高，但也比一般上班族好過，什麼時候會變的一點錢都不剩，這也是我正在認真面對及理清的事情；我有與太太溝通過，未來在花銷上，我們都提出單據來討論每一筆花銷的可行性，但目前為止，我一直沒收到任何討論的回應。有關經濟問題一再的溝通也讓我們夫妻心力交瘁，而這一切早在進《黃金》劇組前就已存在了，並非什麼6月後我人都變了。
面對龐大的經濟壓力，生活的不順遂，難免夫妻有爭吵，在為時不短的言語暴力下，我一度陷入了嚴重的自我懷疑，懷疑自己是否真的這麼無能，無法撐起一個家。在這段過往中，我的確有過自虐的行為，但我發誓我絕對沒有動過手。而讓妻子看到我自虐的狀況，活在恐懼中，我深感抱歉，也覺得不捨。
我真的還在努力未來一家回歸正常生活的可能性，但我現在真的必須要先工作，才能顧好生活及基本的開銷，未來不管是分是合，我會盡力做一個父親的榜樣。
近月連日受到攝影大哥的跟拍，在生活及工作的雙重壓力下，更感疲憊，現在交通工具只有1台騎摩托車，我在林口工作場所附近租了1間小房間，為了緩解跟拍的壓力及不適，天天變化不同的路線來回租屋處與工作場所，被拍攝的車道前後出口是通往我租的住所，我並沒有在這個車道的社區住宿過。對於自己被跟拍不安，每天騎車亂衝而導致不相關的人士及住戶被打擾，我深感抱歉。
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