軍事升級！蒲亭宣布今起「部分動員」　預計徵召30萬兵力

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演說中蒲亭指控西方不斷地敲詐俄羅斯、威脅使用大規模殺傷力的核子武器，並聲稱西方表明其目的是「摧毀俄羅斯」並將烏克蘭人民當成砲灰，但俄羅斯擁有足夠火力與軍事資源來回應，他強調俄國將使用所有資源來保護人民，並稱俄羅斯的目標是解放頓巴斯（Donbass）地區，確保向俄羅斯提出申請的地區能安全舉行公投，特別軍事行動的主要目的也沒有改變，將致力於打擊烏克蘭納粹份子。
在蒲亭發表談話過後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）稍早便透過推特更新一則推文，發布了烏克蘭核心官員與美國參議院情報委員會視訊會談的合影，並稱「俄羅斯過去六個月來發動的戰爭，始終無法達成目標，這要歸功於烏克蘭人民的勇氣，以及我們國際夥伴的援助」。
俄羅斯國防部長針對部分動員也簡短回應路透社，指出徵召入伍的公民包含下列幾個條件，一、只會徵召過去擁有軍事經驗的公民，二、義務役（募兵制）或學生身份的公民不會被徵召，三、被徵召的人員將在部署前接受培訓，此外俄國防部長也強調俄羅斯擁有龐大軍事資源，其中2500萬人口中有30萬儲備兵力將被調用。
這是自二戰以來，俄羅斯首度啟用動員令，英國前駐俄大使表示，俄國此前還沒有「完全動員」的原因是蒲亭擔心輿論對俄羅斯的影響，然而近期戰事接連受挫改變了這個事實。