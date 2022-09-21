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軍事升級！蒲亭宣布今起「部分動員」　預計徵召30萬兵力

▲俄羅斯總統蒲亭今發表全國談話，宣布即日起俄羅斯將「部分動員」徵召30萬人，誓言將盡一切努力解放頓巴斯地區。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭今發表全國談話，宣布即日起俄羅斯將「部分動員」徵召30萬人，誓言將盡一切努力解放頓巴斯地區。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-21 15:16:58

俄羅斯出兵烏克蘭今（21）是第210天，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今發表全國性演說，指控西方不斷敲詐俄國，並以大規模核武威脅俄羅斯，宣布即日起「俄羅斯將進行部分動員」，誓言將盡一切努力「解放頓巴斯（Donbass）」。這是蒲亭發動戰爭近7個月以來少數的全國性演說，先前的全國演說便是俄羅斯正式承認了頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）人民共和國主權。

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俄羅斯總統蒲亭原計昨天發表全國性演說，卻因不明原因臨時延後至今日，外界猜測這將會是克里姆林宮「軍事升級」的號角。今天蒲亭透過全國演說宣布「俄羅斯進行部分動員」，並稱法令已經簽署、動員即日起實施，蒲亭強調部分動員將徵召目前是預備役的公民，「首先是曾軍事服役、具備一定軍事專業及相關經驗的公民才會被徵召入伍」，公民在正式上前線部隊前也必須受到一定的軍事訓練。

演說中蒲亭指控西方不斷地敲詐俄羅斯、威脅使用大規模殺傷力的核子武器，並聲稱西方表明其目的是「摧毀俄羅斯」並將烏克蘭人民當成砲灰，但俄羅斯擁有足夠火力與軍事資源來回應，他強調俄國將使用所有資源來保護人民，並稱俄羅斯的目標是解放頓巴斯（Donbass）地區，確保向俄羅斯提出申請的地區能安全舉行公投，特別軍事行動的主要目的也沒有改變，將致力於打擊烏克蘭納粹份子。

在蒲亭發表談話過後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）稍早便透過推特更新一則推文，發布了烏克蘭核心官員與美國參議院情報委員會視訊會談的合影，並稱「俄羅斯過去六個月來發動的戰爭，始終無法達成目標，這要歸功於烏克蘭人民的勇氣，以及我們國際夥伴的援助」。

俄羅斯國防部長針對部分動員也簡短回應路透社，指出徵召入伍的公民包含下列幾個條件，一、只會徵召過去擁有軍事經驗的公民，二、義務役（募兵制）或學生身份的公民不會被徵召，三、被徵召的人員將在部署前接受培訓，此外俄國防部長也強調俄羅斯擁有龐大軍事資源，其中2500萬人口中有30萬儲備兵力將被調用。

這是自二戰以來，俄羅斯首度啟用動員令，英國前駐俄大使表示，俄國此前還沒有「完全動員」的原因是蒲亭擔心輿論對俄羅斯的影響，然而近期戰事接連受挫改變了這個事實。
 

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