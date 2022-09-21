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稱「人才供需失衡已成國安危機」　林伯豐提6建言

▲中華民國三三企業交流會理事長林伯豐今（21）日於三三會2022年度九月份例會上針對人才供需失衡，提出6大建言，望健全國家發展。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲中華民國三三企業交流會理事長林伯豐今（21）日於三三會2022年度九月份例會上針對人才供需失衡，提出6大建言，望健全國家發展。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-21 15:19:59

中華民國三三企業交流會理事長林伯豐今（21）日於三三會2022年度九月份例會上指出，人才供需失衡，已成國安危機，因此從人才培育、鼓勵生育、擴大開放引進外國技術等3大面向著手，共提出6大建言，望解決人才供需失衡，健全國家發展。

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林伯豐於致詞時提到，國發會在8月22日公布台灣最新人口推估報告顯示，生育率持續下降，老化程度增加，台灣在2025年進入「超高齡社會」，工作年齡人口占總人口比率將低於三分之二，台灣將面臨勞動力短缺危機，他表示，人才供需失衡，已成國安危機，政府應妥善規劃人才培育、職業訓練，擴大開放引進外國技術人才，徹底解決人才供需失衡，國家才能健全發展。

因此，他便藉著三三會9月份例會提出6大建言，首先建議，高中與大學兩階段的教育應無縫銜接，課程與入學制度改革應以培養專業人才為重點。

其次，要借鏡世界主要國家作法，增加預算補助大專院校，長期且系統性培育專業技術人才。另外，需重新啟動技職教育的推廣，建立技職教育課程一貫制，加強產學合作教育，並補助現職勞工進修第二專長，以及修正產創條例，新增人才培育支出的投資抵減，而為了鼓勵青年創業，也須提供房租租金與租稅優惠。

在鼓勵生育部分，他指出，要調整人工生殖法規（可單身適用）及加大生育補助，提高育兒免稅額及育兒津貼，推動公共托育服務。

至於在外國人才及移工方面，他認為引進外國高階人才政策應更具彈性，並建構友善的留才環境，簡化來台及留台各項申辦程序，降低所得稅預扣額，改善外籍人士在金融及保險所遭遇的困難，可參考新加坡外來人才居住計畫，以及外國人才吸引計畫，給予租房及購房補助。

同時，他也期盼鬆綁移工政策，外籍移工配額建議從40%提高至45%，解決3K產業缺工問題，且需修正「就業服務法」，延長外籍移工在台工作年限，從12年延長至少至14年。

林伯豐最後強調，國家或企業的競爭力，核心就在人才，要走在競爭者前端，重視ESG永續發展，需要優秀的人才進行前瞻規劃與務實執行。

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