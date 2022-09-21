高虹安為「戰學歷」道歉 柯文哲：說錯話認錯道歉就好
民眾黨新竹市長參選人高虹安昨（20）日上午親自召開記者會，針對博士論文遭質疑抄襲一事進行解釋與說明。不過過程中高虹安「戰學歷」的言論，也導致外界對於論文抄襲的相關解釋失了焦，而今（21）日上午高虹安本人也錄製影片向外界道歉。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也直言，民眾黨好的文化就是講錯話或做錯事就認錯道歉，不會死不認錯凹到底。
「吃飯都會咬到舌頭了，所以是這樣，這是我們好的文化，有做錯有說錯就認錯道歉，不會死不認錯凹到底。」柯文哲說，比較好的政治文化，就是說自己該講的、做自己該做的，若是真的有說錯話或做錯事，承認錯誤並且道歉，下次改進就好。
而現場媒體也追問，高虹安對於自己的博士論文疑似有「二次加工」的疑慮？對此柯文哲則替高虹安緩頰，強調像她這樣把參考文獻跟感謝詞加進去的，才是真正問心無愧的表現。「通常如果我們怕人家知道，要把參考文獻拿掉，因為怕人家去連結。」柯文哲說，問心無愧的人才會主動把引註補充進去，因為不怕別人知道，而且要再寫得更清楚一點。
不過話鋒一轉，柯文哲又將砲口對準民進黨，直言「用名嘴治國跟網軍治國，遲早會遭到報應。」柯文哲直言，昨日高虹安論文抄襲風波，就是民進黨很典型的操作，「我要敬告民進黨，不要用名嘴治國，用名嘴治國跟網軍治國，遲早會遭到報應。」