指八德羽球場統包商是「綠友友」 藍委喊鄭文燦出來打球
東部日前出現規模6.8級強震，桃園3級震度導致八德國民運動中心羽球場天花板崩塌，事後桃園市長鄭文燦點名統包的瑞助營造應負責賠償並修復。然而，國民黨立委鄭麗文今（21）日則在臉書發文爆料，瑞助營造的董事長曹來春，是前民進黨立委曹來旺的弟弟，一查才發現是「綠友友」，她還喊話鄭文燦出來打球。
鄭麗文在臉書發文揭露，瑞助營造每年違反數十次職安法、發生過多次死亡重大職災，為何還能接到政府數十億工程標案？一查後才發現又是「綠友友」。鄭麗文比對今年6月15日公司資料變更前，瑞助營造與松崗數位文創股份有限公司的「董監事名單」，發現不但部分重疊，「董事曹來春還是前綠委曹來旺的弟弟」，兩人也剛好是都美建設股份有限公司的董監事。
鄭麗文指出，八德國民運動中心工程2018年1月30日決標，對照當時瑞助營造公司董監事，曹來春雖不在其中，但瑞助營造董事巫采燕所代表法人之一為「松崗資產管理股份有限公司」（現改名松崗數位文創股份有限公司），這家公司當時的董事長正是曹來春。
痛批鄭文燦出事後甩鍋瑞助營造，鄭麗文質疑，豆腐渣營造公司能接這麼多標案？是誰准許發包，又是誰驗收？現在瑞助營造說要以最安全效率方式展開復原工作，勞安問題頻頻出包的公司，誰信？