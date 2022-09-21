高虹安鞠躬道歉！中華大學接受了　演講辦不辦待定

對於媒體爆料博士論文涉抄襲，民眾黨新竹市長參選人高虹安昨（20）日舉行記者會說明，不料卻脫口說出「我們今天不是像什麼中華大學夜間部，還要去台大碩士灌水。」被各界炮轟是在「戰學歷」、瞧不起中華大學。對此，中華大學今（21）日發布聲明回應「接受道歉」，並強調若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一。
對美國辛辛那提大學的博士論文遭爆涉嫌抄襲，高虹安昨親上火線舉行記者會說明。不料，高脫口說出「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，還要去台大碩士灌水。」被各界炮轟是在「戰學歷」、瞧不起中華大學，為了平息眾怒，高虹安凌晨發出影片，向中華大學的師生鞠躬致歉，指她用詞不精確。
對此，中華大學今表示，「校方接受高委員的道歉」，至於學生會建議演講如期舉行或延緩辦理，校方會尊重學生會的決定，希望各界不要因選舉扭曲發言，造成學校的困擾及傷害校友的感情。
中華大學強調，根據中華大學統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一，中華大學校長劉維琪也勉勵學生要有自信，精進學業，陶冶品德，繼續贏得社會對中華大學畢業生的認同。