名家論壇》木夫／年底候選人別忽視十八歲公民權

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當然，長年持反對意見的國民黨算盤打得很精，他們清楚若是在立法院投下反對票，就會留下反對紀錄，肯定會被拿來攻擊，但是心裡頭又是百般不願意，所以策略就是冷處理複決投票，要讓複決難過關。
修憲案除了要立法院通過以外，還必須通過非常高門檻的複決投票，有效同意票要超過選舉人總額半數才算通過。今年有投票資格的選舉人多達1930萬人，換算選舉人總額二分之一，過關底線是965萬票，非常之高。簡言之，沒有社會動員是很難過關的，更直白說，沒有配合年底地方公職選舉動員，絕對不容易。
就意義上來說，十八歲公民權是擴大了民主參與人口，讓更年輕的世代加入，尤其是當台灣社會越來越趨向老年化，將會形成所謂的銀髮民主，也就是老年投票人口占比越來越高，為了要避免不同世代的政治議題過度失衡，需要擴大加入年輕人的參與。
這並不是在製造世代對立，而且其實從民調來看，65歲以上老年人支持十八歲公民權的支持度還比年輕人要高，代表台灣社會的長輩很希望給予年輕世代更多參與民主的機會，原因也很簡單，未來是屬於年輕世代的，當然要年輕人參與，而且因為世代差異會造成觀點與文化的落差，這部分的平衡就需要擴大共同參與公共政策的討論跟決定。
從政治現實來講，當手中有選票時，也才會被政治人物重視。2016年是日本選舉首次開放18歲年輕人投票，從該次選舉就可以看到，各政黨針對年輕首投族的議題花了很大功夫，各候選人政見也提出很多年輕人關心的事項，比如學貸問題、人權議題、最低薪資、勞動條件、環境永續等等，希望爭取到年輕人的選票跟支持。
總結來說，對台灣社會未來最好的方式，就是要重視年輕世代的聲音，與年輕世代一起決定我們的社會。各位已經有選票的你，假如對於年底地方公職候選人的政見或政績都無感，有一個很好的投票參考依據，就是真正願意用行動宣傳、支持十八歲公民權的候選人！不要被說一套做一套的給騙了。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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