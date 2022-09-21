realme 9i 搭載50MP主鏡頭 「5G搖滾星」光澤金色超蝦趴
realme 今（21）日發表新款中階新機realme 9i 5G，搭載天璣810、5000萬畫素3鏡頭，主打色「光澤金」設計靈感來自於於光碟片背後的金屬光澤與環狀雷射光束，並加入金色星光粒子，一出手真的閃瞎旁人，真的是相當「蝦趴」！realme 9i 5G官方售價7990元，9/23~9/30早鳥購機加贈realme聲波電動牙刷N2，官方通路再延長12個月保固。
向來給好給滿強打性價比的realme，改變戰略改為「精品策略」，此策略的首款新機為realme 9i 5G別名「5G搖滾星」，主打色「光澤金」設計靈感源於光碟片背後的金屬光澤與環狀雷射光束，將懷舊音樂元素帶入手機設計中，並加入金色星光粒子更添辨識度。
realme 9i 5G配置6.6吋螢幕2D邊框設計，搭配90Hz高更新率與180Hz觸控採樣率，手機側邊設置指紋解鎖，厚度8.1mm，重187g，保留3.5mm耳機孔。核心處理器為聯發科天璣810，採用6奈米製程、最高時脈2.4GHz、AnTuTu跑分達385,373，搭配最高5GB的DRE動態記憶體拓展技術，電量為5000mAh。
相機部份，搭載5000萬畫素F1.8大光圈主鏡頭、VGA人像鏡頭，以及4cm微距鏡頭，將GT系列和數字Pro系列的街頭攝影模式下放，點擊快捷鍵即刻開啟街拍模式，提供像是復古、光影、戲劇等效果。自拍鏡頭為800萬鏡頭，搭載AI智慧美顏與HDR，逆光也能拍出好照片。手機可支援最大1TB記憶卡擴充。
realme 9i 5G推出光澤金與搖滾黑雙色，配置6+128GB記憶體，售價7,990元。9月23日起正式上市， 9月23起至9月30日止早鳥購機加贈realme聲波電動牙刷N2，官方通路再加碼延長保固12個月，合計兩年的原廠保固。