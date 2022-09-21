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祖雄首次約會「被暗示」！下秒奔溫泉親熱　佳娜羞曝原因

▲佳娜（左）今天被爆與祖雄成為炮友時，尚未與前男友分手，對此她也做出回應了。（圖／翻攝自herotai_official IG）
▲佳娜（左）今天被爆與祖雄成為炮友時，尚未與前男友分手，對此她也做出回應了。（圖／翻攝自herotai_official IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-21 15:56:48

祖雄擁有濃眉大眼、壯碩身材，深受不少粉絲喜愛，日前他也宣布與烏克蘭美女佳娜熱戀中，2人更直接對外公開「是從炮友變情侶」，一舉一動都受外界關注。不過今（21）日卻遭爆料，佳娜和祖雄成為炮友時，竟尚未與前男友分手，且和對方有金錢往來，對此佳娜也透過經紀人回應是不實爆料。而近日佳娜、祖雄上節目《小姐不熙娣》分享第一次約會過程，也引發網友關注。

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▲祖雄（右）和佳娜日前上節目《小姐不熙娣》分享第一次約會過程。（圖／翻攝自herotai_official IG）
▲祖雄（右）和佳娜日前上節目《小姐不熙娣》分享第一次約會過程。（圖／翻攝自herotai_official IG）
日前佳娜和祖雄一起上節目《小姐不熙娣》暢談相識過程，表示2人是在電視節目上認識，不過當時彼此都有交往對象，所以第一次出去也只是單純認識對方。時隔1年2人都恢復單身後，便進行第二次約會，沒想到在聊天當中，佳娜竟主動把腿放到男方腿上，讓祖雄當下直呼：「我的血已經衝到腦子那邊， 我就一直想要去哪裡、去哪裡？」全場人聽完後也都露出不可思議的表情。

▲佳娜第一次約會就主動把腿放到祖雄腿上，讓他當下心跳很快。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲佳娜第一次約會就主動把腿放到祖雄腿上，讓他當下心跳很快。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
事後祖雄提議要不要去泡溫泉，即便當時是夏天非常熱，佳娜也是興奮到馬上答應，而小S聽完後震驚笑說：「所以佳娜妳也是一個open的女生耶。」讓佳娜情不自禁回答：「他（祖雄）很帥，我沒辦法！我一看到他就完全覺得是我的菜，我可以了！」

▲2人第一次約會就直奔泡溫泉，佳娜更羞曝「他很帥，我沒辦法！」（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲2人第一次約會就直奔泡溫泉，佳娜更羞曝「他很帥，我沒辦法！」（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
被問到為什麼不馬上直接當情侶，而是先當炮友？也讓祖雄坦言：「之前有試過太快進入感情，然後就匆匆的結束，我真的覺得她（佳娜）是不錯的人，就先不要急著開始，先再了解多一點，看是不是真的適合。」他也不忘自爆，因為當時他是住雅房、女方跟朋友同住，所以他們去過許多大台北的旅館，「我都會先查，哪個好看的漂亮的。我們上次被偷拍到那家真的滿棒的！」

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