2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

百貨周慶玩「點數富翁」滿千送點　南西店目標業績年增6%

▲新光三越周年慶首度「滿千送點」，化妝品單筆滿2000就送2000點，全館累計5000送5000點，要讓會員點數運用更多元。（圖／記者許家禎攝，2022.9.21）
▲新光三越周年慶首度「滿千送點」，化妝品單筆滿2000就送2000點，全館累計5000送5000點，要讓會員點數運用更多元。（圖／記者許家禎攝，2022.9.21）

記者許家禎／台北報導

2022-09-21 15:57:282022-09-21 15:58:13

百貨下半年重要檔期周年慶即將開跑，新光三越周年慶也將於10月6日由台北南西、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店與高雄三多店等6家店拉開序幕。看好會員點數經濟發威，這次周年慶也首度「滿千送點」，化妝品單筆滿2000就送2000點，全館累計5000送5000點，要讓會員點數運用更多元！全台檔期業績目標208億元，年增1%。其中，台北南西店信心滿滿，業績目標挑戰突破20億元，年增逾6%，最主要是看好買氣回流，尤其是化妝品項看好能恢復到疫情之前的水準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新光三越指出，先前操作skm points會員點數成效非常好，會員的點數能更多元應用，可換取藝文展演門票，也可兌換更實用的商品或是少見的禮品禮盒。而看好會員點數經濟將擴大商機，這次周年慶也特別納入，化妝品單筆滿2000就送2000點、全館累計5000送5000點、首5日skm pay限定大家電、法雅客、[i]Store單筆滿10000送10000點數。

而這些點數扣點可換Pininfarina義式精品廚具（共10款，扣2000點起）與日本精品家電BALMUDA（共6款，扣3萬點起）。此外，APP點數專區也可兌換蘋果iPhone14、Dyson吹風機、GEORG JENSEN行李箱等。如果有零頭的點數，也可以「買個夢」，扣100點就有機會抽中價值186萬元的賓士GLA180名車。

至於什麼夯品必買？新光三越表示，受到疫情影響，近年來宅經濟熱度不減，家電用品如洗碗機、洗衣機、空氣清淨機品牌越出越多，功能也越來越強。另外，高爾夫相關用品同樣成為時尚關鍵字，除了接觸的年齡層有下降趨勢外，看好高爾夫用品的銷售潛力，信義新天地A9還打造了一整層的高爾夫用品專區。再來，露營熱興起，今年卡友禮吹起綠色風，可兌換露營椅、運動毛巾、隨身迷你包、購物袋、餐具組與保冰袋等9款卡友禮。

新光三越指出，今年暑假過後，買氣逐漸回溫，看好消費力道能延續到今年年底，因此對周年慶也很有信心，檔期目標208億元，年增1%。而北部打頭陣的南西店也喊出業績目標20.3億元，年增6%以上，除了看好周年慶同時間有日韓商品展、一日店長與Pop up store的加持外，最重要是化妝品業種的復甦！

新光三越南西店指出，今年1到8月，南西店業績成長16%、來客數也增加15%，其中所有業種中，化妝品品項有顯著的成長，且品牌商也卯足全力在周年慶上組合上，因此預估化妝品項將是這次周年慶檔期中一個很重要的業績動力，有機會回到2019年疫情前的水準。

另外，南西店同樣看好點數經濟發威，南西店APP點數專區扣20點就能參加抽獎，有機會抽中[i]Store APPLE豪華組合、晶華住宿乙晚、智慧電動機車、LG電子衣櫥等，希望第四季全台上百萬的點數，於周年慶檔期期間，能有45億的點數可回流至南西店。

新光三越總經理吳昕陽今年9月初指出，這兩年百貨零售業很辛苦，但今年業績還是超越目標，預計全年度將有成長表現。他指出「最壞的已經過去」，不僅看好下半年表現，能見度也看到明年，對明年景氣依舊看好，至於全年度營收，他認為有機會超越去年的800億元。



新光三越1到7月營收雙位數成長　吳昕陽：最壞的已經過去

新光三越村上英續任董座　副董擇期再選

新光三越吳昕陽樂觀看營運　今年營收挑戰830億元新高

百貨超市業績王改裝、引進推車滅菌艙　深耕主顧拓新商機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀