百貨周慶玩「點數富翁」滿千送點　南西店目標業績年增6%

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而這些點數扣點可換Pininfarina義式精品廚具（共10款，扣2000點起）與日本精品家電BALMUDA（共6款，扣3萬點起）。此外，APP點數專區也可兌換蘋果iPhone14、Dyson吹風機、GEORG JENSEN行李箱等。如果有零頭的點數，也可以「買個夢」，扣100點就有機會抽中價值186萬元的賓士GLA180名車。
至於什麼夯品必買？新光三越表示，受到疫情影響，近年來宅經濟熱度不減，家電用品如洗碗機、洗衣機、空氣清淨機品牌越出越多，功能也越來越強。另外，高爾夫相關用品同樣成為時尚關鍵字，除了接觸的年齡層有下降趨勢外，看好高爾夫用品的銷售潛力，信義新天地A9還打造了一整層的高爾夫用品專區。再來，露營熱興起，今年卡友禮吹起綠色風，可兌換露營椅、運動毛巾、隨身迷你包、購物袋、餐具組與保冰袋等9款卡友禮。
新光三越指出，今年暑假過後，買氣逐漸回溫，看好消費力道能延續到今年年底，因此對周年慶也很有信心，檔期目標208億元，年增1%。而北部打頭陣的南西店也喊出業績目標20.3億元，年增6%以上，除了看好周年慶同時間有日韓商品展、一日店長與Pop up store的加持外，最重要是化妝品業種的復甦！
新光三越南西店指出，今年1到8月，南西店業績成長16%、來客數也增加15%，其中所有業種中，化妝品品項有顯著的成長，且品牌商也卯足全力在周年慶上組合上，因此預估化妝品項將是這次周年慶檔期中一個很重要的業績動力，有機會回到2019年疫情前的水準。
另外，南西店同樣看好點數經濟發威，南西店APP點數專區扣20點就能參加抽獎，有機會抽中[i]Store APPLE豪華組合、晶華住宿乙晚、智慧電動機車、LG電子衣櫥等，希望第四季全台上百萬的點數，於周年慶檔期期間，能有45億的點數可回流至南西店。
新光三越總經理吳昕陽今年9月初指出，這兩年百貨零售業很辛苦，但今年業績還是超越目標，預計全年度將有成長表現。他指出「最壞的已經過去」，不僅看好下半年表現，能見度也看到明年，對明年景氣依舊看好，至於全年度營收，他認為有機會超越去年的800億元。