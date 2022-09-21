民進黨慶音樂會台中登場　蘇揆輔選列車周日啟動　

民進黨今（21）日下午舉行中常會，兼任黨主席的總統蔡英文前往花蓮縣出席「大規模震災救災動員演練」請假，據轉述秘書長林錫耀表示，本周六預計於台中烏日舉行民進黨36周年音樂會，並發表競選歌曲，此外行政院長蘇貞昌也將在周日啟動政績說明會輔選列車，喊出「中央地方一起拚 民主台灣大步行」，期盼透過政績爭取中間選民認同。
據轉述，林錫耀指出原訂今日將在台中舉行行動中常會因地震改期，適逢下周三民進黨黨慶，本周六將在台中烏日舉行音樂會，結合18歲公民權與36年黨慶，屆時將喊出「 一票固家鄉，一票投未來」鼓勵支持者投票，並發表民進黨競選歌曲。
此外蘇貞昌將在周日啟動政績說明會輔選列車，主軸為「中央地方一起拚 民主台灣大步行」，定調經濟繼續拼、福利大增加與民主大步行，要強調執政團隊的政績，爭取中間選民認同，不要讓選戰淪為口水戰，這會對執政團隊不力，另也特別拜託中常委與立委，多協助縣市選舉造勢。
關於高虹安論文抄襲爭議，據轉述林錫耀特別感謝黨團召開記者會，近日外界對張善政、高虹安提出很多質疑，但我們的候選人總是受到比較高標準的檢驗，如果依照他們的標準，學位早就被取消，另高虹安歧視別人學歷，凸顯其傲慢心態與人格特質。