買不到iPhone 14 Pro？郭明錤曝蘋果出招：1動作衝出貨量
蘋果在上周五（9/16）全台首賣iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max三款新機，沒想到平平是新機、買氣兩樣情，相對平價的蘋果入門機iPhone 14買氣不如預期，由於和去年發表的iPhone 13同樣都是使用A15仿生晶片，消費者在購機上呈現兩極化，省錢買舊機、或是捏著買旗艦，造成iPhone 14 Pro系列大缺貨。在新機首賣當天，電信商、經銷商就已預言，接下來Pro系列恐供不應求、出現短期缺貨的狀況。
天風國際證券分析師郭明錤、有「最強蘋果分析師」之稱，他昨（20）日發表iPhone 14趨勢預測，指出蘋果要求鴻海將iPhone 14生產線切換到iPhone 14 Pro機型，若是說法屬實，iPhone 14 Pro在第四季出貨量將提升約10%，可望解決供不應求的市場狀況。據了解，鴻海對此說法僅低調回應「不評論單一客戶和產品。」
蘋果上周正式開賣3款新機後，在社群開箱熱潮不斷，至今仍有不少消費者私下打聽：「現在哪裡能買到iPhone 14 Pro？」從目前全台新機到貨狀況來看，各通路都能買到iPhone 14現貨，通訊行甚至在開賣首日就「砍價1千」搶客。而使用新一代A16仿生晶片、且將主相機升級到4800萬像素的iPhone 14 Pro系列，有感升級成功帶動銷售，導致出現一機難求的窘境，現在想入手Pro新機都得先預購乖乖排隊。
分析師郭明錤提到，預估下半年iPhone 14 Pro系列將佔iPhone 14系列新機整體出貨量60%至65%，比原先預估高出5%，其中將以iPhone 14 Pro Max成為最受歡迎的機型。蘋果還有一款新機iPhone 14 Plus還未開賣，目前仍在預購階段，將於10月7日正式銷售，傑昇通信認為，對於喜歡大螢幕又不想花大錢的果粉，6.7吋的iPhone 14 Plus仍是換機首選，買氣可期。
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