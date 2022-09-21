4個林襄也輸了！高虹安秒衝Google熱搜第1 驚人數字曝
民眾黨新竹市長參選人高虹安，日前遭爆料涉及論文抄襲風波，而在昨（20）日的記者會，高虹安又意外失言，遭外界質疑是在「戰學歷」，一連串的風波，竟讓她在短時間內瞬間衝上Google熱搜，就連流量密碼林襄都敵不過她，意外成為現今最夯話題。
據了解，高虹安在昨日的記者會脫口宣稱，「北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部，還要去做台大的這個碩士的灌水...」言論引發網友，以及中華大學師生們不滿，質疑是在戰學歷、戰學校，即便高虹安今天一早火速拍片道歉，但話題仍持續延燒。
事情持續至今，網路上有關高虹安的話題不斷，包括家庭背景、學歷通通都被挖了出來，更有趣的是，就有網友發現，在20日的Google搜尋趨勢上，高虹安瞬間成為熱搜第一，多達20萬筆以上的搜尋紀錄，遠遠甩開人氣啦啦隊女孩林襄，兩人數字相差4倍以上。
由於林襄日前深陷整型、失言、直播外流等風波，一直是網路上的熱門話題，而昨日更因為眼睛嚴重過敏腫成一大包，再度成為Google的熱搜，讓粉絲們有些擔心，而經紀人莉奈今在IG上特別回應關心林襄的粉絲，並強調「我們努力繼續工作」似乎是對外界的流言蜚語自我喊話。（編輯：詹鎰睿）