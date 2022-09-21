調研：估2023年OLED手機面板滲透率破5成

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材料上為了解決傳統螢光發光效率不佳及藍色磷光壽命問題，除了LGD開始量產氘藍系列的螢光材料，第三代OLED材料TADF（Thermally Activated Delayed Fluorescence）及第四代超螢光量產及戰略佈局的腳步也逐漸加快。以往磷光摻入貴金屬才能達到的100%能量轉換可由TADF來實現，超螢光則是藉由TADF摻雜螢光材料來改善TADF半波寬較大，色純度差及壽命問題。
SDC除了積極改善藍光發光效率外，最近也收購一間德國Cynora材料公司及300~400項OLED專利。先前Cynora發表綠色跟藍色的TADF材料，藍色號稱可以提升15%的發光效率。其收購目的除了可以牽制UDC藍色磷光材料價格，也對於未來使用TADF材料的面板廠形成威脅，若跟另一家同樣在TADF有所進展的日本公司Kyulux產生糾紛時，可以形成專利壁壘保護。
TrendForce進一步表示，在大世代OLED面板線建設中，將考慮先以玻璃基板加上薄膜封裝的hybrid OLED來減輕重量，以及因應面積變大PI基板邊緣起皺的問題。此外蒸鍍機台尺寸的限制是一直以來的痛點，要如何布局蒸鍍機的世代成為這波技術演進的開發關鍵。為了克服FMM mask因應大世代加長及解析度造成的重心下垂，以及確保面取數提升後的蒸鍍良率，SDC協同ULVAC進行垂直蒸鍍設備的開發。
但垂直基板的搬送、垂直張網後的張力分布、垂直蒸鍍時材料流動的均勻性，都將引發更多新製程上的挑戰，是否能及時對應上市場需求，尚有不少變數。也因為SDC與ULVAC簽有協議，其他面板廠則是尋求TOKKI繼續探討水平機台的世代再優化，想以G8.6或G6多台等較穩妥的方式來克服這個核心問題。至於CSOT與JOLED合作開發的大世代印刷OLED，在相關材料設備至今尚未完善下，將影響後續CSOT在OLED筆電的布局及T8產線的發展。
綜上所述，TrendForce認為，未來幾年將是OLED滲透率提升的關鍵時期，過去蘋果屢屢在許多新技術導入以及新產品推出上扮演推波助瀾的關鍵角色，上述許多中尺寸OLED技術的開發與討論也與蘋果未來在中尺寸產品採用OLED面板的計畫有高度相關。雖然近期仍受制於大世代設備及材料效能的演進速度較慢，加上總體經濟環境不佳的影響疊加之下，近兩年OLED面板在中尺寸IT產品的發展仍將呈現緩步邁進。不過預期2024年後，蘋果如能按照計畫陸續推出採用OLED面板的iPad以及MacBook系列，將對於OLED面板在IT產品的發展上帶來極為正向的效益。