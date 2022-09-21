行政執行署強力執行酒駕專案　9個月徵起2億餘元

我是廣告 請繼續往下閱讀
據統計，全國13分署辦理防疫專案，自2020年1月30日至2022年9月12日止，實際可執行案件數956件，其中有繳納金額件數636件，有效執行金額6196萬餘元；另外，自2021年11月15日至111年9月13日止，針對酒駕裁罰案滯繳義務人，利用各式手段查封土地1419筆、建物314間、汽車106輛、機車38台，有效執行1萬147件，執行2億4492萬126元，所有相關交通裁罰案，從今年1月到上周為止，共執行13億4632萬2529元。
各分署辦理「滯欠大戶」專案，自2001年1月1日起至111年8月31日止，清償總金額為2718億4875萬463元；自2020年1月加強辦理拘管專案，迄今年8月止，拘提754件、管收87件，因經拘提、留置及管收後追討的金額3億3186萬1912元。
辦理關懷弱勢專案，自2011年4月至今年6月止，合計7494件；各分署辦理檢察機關囑託專案，2018年至今年9月16日止，受理案件數269件，變價金額5億3642萬餘元。
法務部長蔡清祥另點名「非洲豬瘟」專案，蔡說，當時台灣還沒受到非洲豬瘟影響，必須防堵好，行政院立即指示，如違反即開罰，過去開罰都拖一段時間執行不了才送到執行署，後來經行政機關跟執行署通力合作，如果被罰不依法繳納，很短的時間就送到執行署並立即強制執行，發揮很大的嚇阻效果，讓大家能真正守法，這是很大的功效。