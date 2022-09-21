咖啡控快囤貨！愛買UCC兩件109元 家樂福冷熱美式買1送1
10月1日為世界咖啡日，愛買從9/21~10/4限時2週推出「罐裝咖啡、咖啡沖泡商品、咖啡環保杯加1元多1件」、「指定沖泡商品合購62折」優惠。UCC職人冰咖啡系列，折扣價格2罐只要109元帶回家；而家樂福inLove Cafe同樣為了響應世界咖啡日，10月1日前冰/熱美式買1送1，並且在活動期間內購買inLove Cafe全品項，皆可於家樂福APP參加集點免費送活動，只要集滿10杯再送1杯。
愛買量販店歡慶世界咖啡日，即日起至10/4前推出咖啡相關優惠活動，一共30款指定咖啡商品聯合促銷，包括UCC職人冰咖啡系列特價108元（原價199元）加1元多1件，等於2件只要109元就可以帶回家；UCC炭燒濾掛式咖啡24入特價367元（原價379元），加1元多1件等於2件只要368元，限量800盒搶購中。此外還有金牌咖啡罐裝與補充包合購價只要449元（原價721元），約為市價62折，咖啡控想囤貨就要趁現在。
且為了鼓勵民眾自備環保杯購買現煮咖啡及手搖飲料，同樣於世界咖啡日優惠期間內，愛買推出超真空雙霸杯、虎牌超輕量保溫保冷瓶共2款環保杯「加1元多1件」，自身力行環保外，也可同時幫家人朋友準備；除了咖啡及環保杯外，愛買為了周年慶提前暖身，祭出600款米、油、麵、水餃、飲料、餅乾、清潔用品、衛生紙、廚房紙巾、洗衣精等民生實用商品通通無限量加1元多1件，包括舒潔萬用輕巧衛生紙、皂福皂精補充包系列、DARLIE好來抗敏感牙膏系列等熱銷商品。此外，若是9/21(三)~10/4(二)購買愛買自有品牌，單筆滿499元現折50元，單筆最高現折250元。
若是不打算在家自煮咖啡，同樣歡慶咖啡日的還有家樂福inLove Cafe，即日起至10/1為止，冰/熱美式皆享有買1送1優惠，並有機會拿到柴語錄與inLove Cafe獨家聯名的廢柴版咖啡杯，數量有限柴柴迷快手刀搶購；活動期間內購買inLove Cafe全品項皆可於家樂福App參加inLove Cafe 集點免費送活動，集滿10杯再送1杯（贈品不參與集點）。