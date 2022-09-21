中市兒少詐欺犯上升　議員：令人憂心不已

受疫情影響，許多行業業績萎縮，今 (21) 日民進黨台中市議員邱素貞質詢指出，台中市兒少詐欺嫌犯人數不減反增，她要求警察局、教育局等單位，趕快想想辦法，拉孩子一把，避免誤入歧途，以降低青少年犯罪率。

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台中市議會今進行市政總質詢，市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤表示，受疫情影響，許多活動減少，讓各行各業叫苦不已。不過，詐欺嫌犯人數不減反增。 2021 年，全台查獲青少年嫌疑犯 4.2 萬人，涉詐欺比例，占了百分之 24 ，超過萬人最多。

邱素貞指出，根據台中市政府警察局統計，台中市兒童少年（未滿 18 歲以下）犯罪人數統計， 2019 年嫌疑犯，每 10 萬人有 1004 人， 2020 年嫌疑犯，每 10 萬人有 1076 人， 2021 年嫌疑犯，每 10 萬人有 1226 人，近 3 年嫌疑犯人數，每 10 萬人增加 222 人。兒童、青少年人口犯罪率呈現上升趨勢，凸顯詐騙集團未受疫情影響，持續透過各種管道，吸收年輕族群，令人憂心不已。

邱素貞說，以涉嫌詐欺案件為例， 2019 年，每 10 萬人有 221 人； 2020 年，每 10 萬人有 116 人； 2021 年，每 10 萬人有 271 人為最大宗、竊盜 142 人居次、毒品 85 人，詐欺案件不減反增。

面對少子化影響，兒童、青少年涉嫌詐欺案件卻增加，不僅危害治安，更嚴重減損青年勞動力，形成國家發展危機，邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人要求警察局、教育局等單位，儘速提出具體因應之道，降低青少年犯罪率。

警察局說，今年統計截至 8 月 28 日，台中市全般詐欺發生 929 件、破獲 1037 件，較去年同期 988 件減少 59 件、破獲 1031 件增加 6 件，今年目前財損金額 1 億 8992 萬餘元，較去年同期 2 億 957 萬餘元降低 1965 萬餘元。呈現發生數降低、破獲數增加、財損金額減少趨勢，警察局持續運用各項偵查技巧積極追查並落實蒐證，強化與金融機構、超商、保全業、計程車業間通報聯繫，並針對高發詐欺案件以分層分眾方式宣導，公布新犯罪手法及其預防策略。

教育局表示，持續督導各級學校每學期加強辦理「校園法治巡迴宣導」、「反毒、識毒、拒毒巡迴宣導」、「防制詐騙巡迴宣導」，增進學生法治觀念，避免觸法或因知能不足涉入犯罪行為，影響人格發展。