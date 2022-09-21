中市兒少詐欺犯上升　議員：令人憂心不已

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台中市議會今進行市政總質詢，市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤表示，受疫情影響，許多活動減少，讓各行各業叫苦不已。不過，詐欺嫌犯人數不減反增。2021年，全台查獲青少年嫌疑犯4.2萬人，涉詐欺比例，占了百分之24，超過萬人最多。
邱素貞指出，根據台中市政府警察局統計，台中市兒童少年（未滿18歲以下）犯罪人數統計，2019年嫌疑犯，每10萬人有1004人，2020年嫌疑犯，每10萬人有1076人，2021年嫌疑犯，每10萬人有1226人，近3年嫌疑犯人數，每10萬人增加222人。兒童、青少年人口犯罪率呈現上升趨勢，凸顯詐騙集團未受疫情影響，持續透過各種管道，吸收年輕族群，令人憂心不已。
邱素貞說，以涉嫌詐欺案件為例，2019年，每10萬人有221人；2020年，每10萬人有116人；2021年，每10萬人有271人為最大宗、竊盜142人居次、毒品85人，詐欺案件不減反增。
面對少子化影響，兒童、青少年涉嫌詐欺案件卻增加，不僅危害治安，更嚴重減損青年勞動力，形成國家發展危機，邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人要求警察局、教育局等單位，儘速提出具體因應之道，降低青少年犯罪率。
警察局說，今年統計截至8月28日，台中市全般詐欺發生929件、破獲1037件，較去年同期988件減少59件、破獲1031件增加6件，今年目前財損金額1億8992萬餘元，較去年同期2億957萬餘元降低1965萬餘元。呈現發生數降低、破獲數增加、財損金額減少趨勢，警察局持續運用各項偵查技巧積極追查並落實蒐證，強化與金融機構、超商、保全業、計程車業間通報聯繫，並針對高發詐欺案件以分層分眾方式宣導，公布新犯罪手法及其預防策略。
教育局表示，持續督導各級學校每學期加強辦理「校園法治巡迴宣導」、「反毒、識毒、拒毒巡迴宣導」、「防制詐騙巡迴宣導」，增進學生法治觀念，避免觸法或因知能不足涉入犯罪行為，影響人格發展。
社會局指出，依據「少年偏差行為預防及輔導辦法」分工，觸法少年由少年法庭審理裁定，曝險少年由少輔會辦理預防及輔導工作，其餘兒童少年若有偏差行為者，依學籍分流教育局或社會局協助服務，若兒少家庭有經濟困頓、兒少保護、身心障礙等議題，社會局將提供相關資源與協助。