好天氣只剩明天！週五東北風又來亂　「這3區」小心大雨

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氣象局表示，目前台灣上空雲量並沒有很多，因此今日整體降雨就算有也不明顯，明日東北風減弱，全台多雲到晴，但午後中南部山區有局部短暫陣雨，清晨至上午間，東部及東南部地區亦有零星短暫陣雨；而受到東北風的影響，北台灣地區今日最低溫來到攝氏21到22度，其餘地區低溫變化並不大，高溫部分，全台各地區相較於前幾日也略為降低，最高溫出現在高雄中午12時57分的35.8度，氣象局預計，明日北部、東北部的低溫落在攝氏21度上下，台灣本島各地高溫則是攝氏30到33之間。
不過要留意的是，雖然明日東北風會減弱、水氣變少，天氣趨於平穩，各地回到多雲到晴的天氣，週五（9/23）又會有新的一波東北風進入，加上南方的熱帶系統更靠近台灣，所以水氣會增加，因此北部、東半部及恆春半島地區，都會有一些迎風的降雨發生，雨勢會從週五持續到下週日（9/23~9/25）。特別提醒週五晚間到週六這段期間，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區可能有局部較大雨勢。至於其他地區大多為多雲到晴，午後各山區有局部短暫陣雨，民眾週末安排戶外外活動要留意天氣變化。
此外，菲律賓東方和靠近南海附近都各有一個熱帶擾動在發展，菲律賓東方的發展較好，賈新興認為它這1~2天有機會變成颱風，路徑則是往日本，而靠近南海的，估計最多只會發展為熱帶低壓，成為颱風的機率較低；不過賈新興也提及，「這個南海的熱帶擾動離開後的東方，在9月底應該還有熱帶系統發展便颱風的可能」，最新資訊民眾請多加留意。
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