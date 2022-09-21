父癌逝！彰化小兄妹遭斷水電 曝「叔叔買水擦澡」惹淚崩
彰化和美一對白姓小兄妹，由於父母離異，獨自撫養他們的父親也罹癌過世，家中早已被斷水斷電，更沒錢繳學費，處境相當可憐；消息曝光後，各界愛心紛紛湧入，送給小兄妹接濟物資；今（21）日議員賴清美前往探視，發現小兄妹身上衣服好像沒有換過，詢問兄妹後才發現，「這2個禮拜都是叔叔去買水回來加熱，用擦身體的方式清理」，令在場民眾相當不捨。
據了解，彰化這對兄妹父母親去年離婚，當時媽媽就表示要「放棄小孩的撫養權」，也不願回來，兄妹和爸爸同住，三個人相依為命；未料獨力扶養兩個孩子的父親罹患淋巴癌，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，不幸病逝，現在兄妹由大伯照顧，但是大伯經濟狀況也不好，未來處境令人擔憂。
兩人的遭遇曝光後，讓許多民眾不捨，希望能幫助到小兄妹；今天上午小兄妹家湧入大批善心接濟物資，社會局也設立專款專用，目前金額突破20多萬元，而喪葬費用也已經由當地善心慈善會全權處理。
目前小兄妹皆在家守靈，有人詢問「沒有水電的生活要怎麼過日子？」，妹妹回答，都是叔叔跟阿伯去買水回來加熱，用擦澡的方式省水度日，所幸在社會處幫助下已經恢復水電；小兄妹家人也表示，兩兄妹都知道家裡經濟困頓，生活過得拮据，但他們也沒有任何怨言。
另外，彰化社會處表示，民眾如果愛心捐款，可匯款到彰化縣社會救助金專戶，匯款後，請將匯款收據傳真至04-7285856，或電知社會工作及救助科04-7532227楊社工師，以便開立捐款收據。（編輯：孫唯容）