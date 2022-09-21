1,368萬元起，Lamborghini精湛工藝科技Huracán Tecnica 抵臺亮相

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全新Huracán Tecnica 搭載5.2 升 V 型 10 缸自然進氣引擎，在 6,500 rpm 時輸出與Huracán STO相同功率 640 CV，並達 565 Nm 扭力峰值；後輪驅動及後輪轉向設定，車身淨重僅有1,379 kg，重量功率比為2.15 kg/CV，車重前後分配為 41/59% ，極速可達325 km/h。
Tecnica標配LDVI（Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata）車身動態整合系統，即時控制並預前反饋車輛各項動態表現；後輪驅動與後輪轉向設定搭載全新P-TCS ( Performance Traction Control System )性能循跡控制系統及為此車輛重新調校的懸吊系統配置，賦予彷若車輛靈魂核心的ANIMA 動態模式選擇：道路(STRADA)、運動(SPORT)和賽道(CORSA)高度差異化及全新風格，以最新科技將經典後驅超跑駕馭樂趣忠實呈現。
在街道 ( STRADA ) 模式中，車輛後輪轉向在扭距導引輔以P-TCS系統相互作動，能確保Huracán Tecnica隨時保有高度穩定性及靈活度，實現舒適悠遊的日常駕駛。啟動運動 ( SPORT ) 模式，輕踩油門，狂放動力一觸即發；LDF七速雙離合變速系統激發換檔的彭湃激情，Tecnica動感與樂趣主導的駕馭性格一展無疑。更動感的後輪轉向表現，大幅提升駕駛樂趣；經由P-TCS系統作動，能即時判斷扭力分配極限，敏捷穩定的車身動態，讓駕駛在不影響安全的情況下勁馳暢享輕鬆飄移操駕快感。切換至賽道(CORSA)模式，更迅敏的駕控反應與撼動人心的轟鳴聲浪，無不提醒著Tecnica 得天獨厚的賽場天賦。 特殊調校的動力輸出，提供更直覺線性的油門及換檔反饋，輔以LDVI系統精準預測及設定調節，充分發揮車輛扭距導引與P-TCS系統的橫向、縱向抓地控制力，銳利而強悍，面對賽道駕駛等各類極端駕駛條件的挑戰易如反掌。
Huracán Tecnica 全新外觀設計完美體現新一代後驅蠻牛結合義式生活風尚與賽場競技導向的雙重面貌。空氣動力科技與輕量化工程為車輛注入動感活力，其不凡優雅姿態於Huracán家族車系中一眼可辨。
Huracán Tecnica 的輪廓靈感來自Essenza SCV 12，車身尺寸較Huracán EVO增長6.1公分，在車輛高度與寬度條件相同下，更顯低寬而霸氣；正面而視，車頭銳利線條與相得益彰的全碳纖維引擎蓋，高度展現Tecnica極具侵略性的蠻牛性格。全新車頭保險桿，採以源於Terzo Millennio的黑色Ypsilon樣式，並配有首見於Huracán車系的擾流板設計，一路延伸至側邊進氣口，呼應黑色漆面車頂選配，勾勒出車輛的躍動激情。Tecnica並配有全新設計的前分流器，更低而開闊的格柵，使氣流通過車輪，大幅優化下壓力及冷卻效率。前擋風玻璃底部增添的黑色色彩，為車輛帶來輕盈的視覺感受。
Lamborghini極具辨識度的簡銳線條，於全新樣貌的Huracán Tecnica車身後部同樣清晰可見。直立式後擋玻璃窗，大幅寬闊後方視野，重新打造的輕質碳纖維引擎室蓋更凸顯Tecnica珍稀的V10自然進氣動力心臟。全新車尾設計，後保險桿將進氣口進一步優化、下擾流板標配與車身同色亦可選配黑色、排氣系統採以品牌經典元素六角形設計，昭示Tecnica暗藏其下的強勁動力。固定式尾翼不僅在工藝美學面完善了車輛的獨特線條，更有助於減少空氣阻力並提升下壓力，有效提升車輛制動和彎道行駛速度時的空力平衡及車身穩定。車輛底部採用新式空氣導流板進行優化效益，有效提高了空氣力學效率。
首部抵臺之Huracán Tecnica外觀車色披載極具運動風格之Verde Selvans綠色三層漆，搭配獨顯一格之雙色內裝及專屬Tecnica雷射雕刻設計，專為此車輛打造的Damiso 20吋亮黑單孔輪圈，其靈感來自於Lamborghini Vision GT，以經典六邊形設計呈現，滿足Huracán Tecnica的全新樣貌。
Huracán Tecnica 擁有超過200種Ad Personam 頂級客製化外觀車色可供選擇，以及專為此車款設計的Alcantara麂皮新內飾，包含：縫線設計、顏色以及Tecnica主題刺繡。雕琢獨具真我的 Huracán Tecnica，車主可透過全方位的 Ad Personam 頂級客製化服務，無窮演繹車輛性能與設計之美的極致融合，以兼具駕控樂趣與生活風尚。
承襲Lamborghini汽車設計工藝與先端科技成就，Huracán Tecnica今日正式抵臺發表，並於2022年末開始交車，總代理Lamborghini Taipei嘉鎷興業敬邀熱血層峰人士親身體驗最純粹的義式雙棲悍將。