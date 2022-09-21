金門風獅爺搶先飛沖繩插旗！化身觀光大使推年底包機直航
金門風獅爺「斜槓」化身觀光大使了！在外傳10月底將解封國門之際，金門縣政府已經忍不住了，今（21）日搶先攜手日本沖繩共同宣布「2022金門沖繩旅遊交流－尋找風獅爺APP改版」，不僅規劃年底包機直航，互送旅客，還在沖繩五星級酒店「嘉新酒店」安置金門最具代表的風獅爺坐鎮，讓它成為「金門駐日觀光大使」，更好的宣傳金門在地觀光，向國外推介行銷金門旅遊產品，落實「世界金門、無限可能」之願景。
時隔3年出國旅遊終於瞥見曙光，金門縣府這回為開啟旅遊新面向，拓展更具廣度的旅遊發展，與金沙鎮公所及沖繩縣產業振興公社再次針對尋找「風獅爺APP」進行更新及改版。今（21）日金門金獅影城舉行的新聞發布會上，邀請到沖繩縣產業振興公社台北事務所、台灣虎航、彭大家族旅行社、嘉新水泥、沖繩嘉新酒店等台灣及日本公私部門，以及日本媒體也透過線上共襄盛舉。
此次改版除在APP可以看到金門的新增風獅爺外，還新增了沖繩版地圖，與形象相當的沖繩在地守護神「風獅爺shisa」首次合體互動，為金門拓展國際觀光開創新局。金門縣府這次也透過沖繩事務所的協助，將與嘉新水泥合作，在沖繩最知名觀光景點國際通上五星級的嘉新酒店，安置金門的風獅爺，讓金門風獅爺「斜槓」化身駐日光觀光大使，更好的推廣金門在地觀光。
金門縣府指出，近期剛好有望開放邊境，預計於年底將會有金門、沖繩直飛包機，並邀台灣及日本遊客一同來一趟輕鬆的金門及沖繩旅遊，也期許透過金沖航線常態化，擴展更多國際客源。此外，縣府也致力打造金門成為國際觀光休閒島，年底的「2022金門國際海洋藝術季」，國發會已核定補助融入雙語計畫，培訓雙語解說人力、建構雙語旅遊環境，藉此招攬國際旅客來金門旅遊，打造金門成為國際觀光休閒島嶼，讓金門成為「世界的金門」，為金門觀光創造更多的可能。