吸取經驗！桃園與嘉義兩市新住民團體交流

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嘉義市新移民女性關懷協會理事長蔣小萌說明協會創會理念與會務推動，並提到，該協會為了會務永續經營而做的長遠規劃，再經由團隊嚴謹而落實的分工，將協會的服務層面與績效做了全面性的提升與發揚光大；值得一提的是，該協會不僅止於對新住民的急難關心與扶持、姊妹的情感與聯繫，甚至將協會的服務層面，更昇華到對於新住民姊妹的「增能」；他們積極聯繫政府各相關部門與社會團體，辦理各種職業訓練、培養姊妹新的專長；甚至辦理房地產經紀人訓練新住民專班，賦予新住民新的職能，並且媒介安排就業，更培育了許多優秀的新住民姊妹在異地新故鄉成功轉型，也藉此改善了家庭經濟狀況。接著，喻小蓉總幹事及四大社團幹部進行社團經營與成果的簡介，從中也可以了解協會及四大社團的成功運作受到各界肯定，其發展推廣理念與模式非常值得借鏡與學習。
桃園市多元族群文化交流暨愛心協會理事長賈鴻以「協會的誕生與成長」為題，對成立僅4年的桃園市多元族群文化交流暨愛心協會進行簡報；並表示，該協會從成立之初的篳路藍縷、熱情卻無頭緒，透過邀請社團經驗豐富老師實施幹部教育、拜會聯繫各新住民相關管理單位及團體，持續精進協會幹部知能，堪稱為一個持續成長型的團體；並陸續籌辦海南黎族竹竿舞團、閩粵腰鼓舞團、中國旗袍舞團及越南國服團等文化表演團隊，發揚文化交流的創會宗旨。另外，在他們關心疾困新住民姊妹與慰問育幼院的同時，也連結其他社會資源，旁及於非新住民與非會員的特殊個案實施救助及義診服務；也配合桃園市政府成立「新住民關懷據點」，透過幹部輪值方式，提供新住民生活適應、急難救助、糾紛調解及法律諮詢等項目，提供直接服務或轉介服務，逐漸成為一個受到地方矚目與肯定的優質公益社團。
兩會經過充實的交流激盪，會務運作各擅所長，姊妹感受獲益良多。台灣本來就是一個多元而包容性極強的社會，這群來自五湖四海、遠嫁他鄉、為愛走天涯的姊妹們，也早已融入台灣社會，將台灣視為他們的第二故鄉。誠如二位理事長共同期勉姊妹的：「來自四海的我們，認真努力的在台灣這片土地生活著；行有餘力的時候，真誠付出我們的愛；更願各位姊妹們照顧好家庭、回饋社會，做好兩岸的潤滑劑與和平守護者。」
會務交流結束後，在餐敘中，發生感人的認親小插曲，原本人數極少來自大陸雲南的嘉義蘇秀蘭姊妹得知桃園有小同鄉罕美慶姊妹也參加本次活動，立刻開心的前往打招呼，只見二人一見面就激動的擁抱，俗話說「老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪」與「他鄉遇故知」的慨歎及畫面，就在會場上發生而升溫。