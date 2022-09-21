邊境何時開放？王必勝：再觀察一兩週！最快「10月上旬」

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工商界和旅遊界紛紛呼籲政府開放國門，恢復正常經濟和生活。指揮中心指揮官王必勝說，每個人或團體站在自己立場著想這很正常，但防疫政策要在防疫、經濟和生活中取得平衡，情況允許下的策略就是穩健開放，相關策略都在討論中。
目前台灣入境檢疫採3+4，台大公衛學者陳秀熙建議，機場唾液篩檢應改成快篩替代，以降低機場防疫人員工作量。王必勝重申，隨未來國境開放，入境人數增加，唾液篩檢會造成等候時間太長，已規劃如何發放快篩。
王必勝昨天提到，近2天都有密集討論入境檢疫「0+7」（免居家檢疫、7天自主防疫）政策，討論重點是執行內容及上路時程，實施規劃與國內疫情息息相關，需要觀察這一波BA.5疫情何時到達最高峰，出現反轉後才有可能推行新的邊境制度。
今天王必勝重申，邊境開放涉及各部會，都在積極討論中，雖然連續2天病例數比上週同期下降，但是幅度不大，也不足以判定是否已經過了疫情高峰且趨勢向下。
目前入境檢疫3+4（3天居家檢疫、4天自主防疫，全程1人1室），王必勝強調還要觀察1到2週，若要擴大開放邊境，會先公告後實施，目前就是10月沒有錯，10月上旬也是有可能，還是要看疫情變化。（編輯：陳清芳）1110921