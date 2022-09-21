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不堪國考二次落榜壓力！20多歲男持3刀砍向祖父母、大伯

▲屏東市一名20多歲男子，疑似因不堪國考壓力，20日上午持刀殺害祖父母、大伯。（圖／翻攝畫面）
▲屏東市一名20多歲男子，疑似因不堪國考壓力，20日上午持刀殺害祖父母、大伯。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-09-21 17:47:30

居住在屏東市的24歲王姓男子，20日上午10時許，突持預先在文具行買的3把美工刀和剪刀，砍向祖父母及伯父，3人臉部、胸、頸等身體多處有穿刺傷且大量失血，經祖母趁機報案後，警方到場制伏王男，檢方今（21）日訊後，認王姓男子犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅、勾串之虞，依殺人未遂罪向屏東地方法院聲請羈押獲准，受傷3人目前在醫院治療中，幸無生命危險。

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據了解，該名王姓男子，歷經2次高普考落榜，疑似是不堪國考壓力，加上照顧年邁的祖父母，因而引起殺心，還打算先殺人再自殺，全案發生在昨天上午10點24分，其83歲的莊姓祖母臉、頸、胸部等處受傷，91歲王姓祖父頸、胸、背等處售處，59歲大伯胸部也受刀傷，三人都大量失血；祖母趁機逃出屋外後報警，警方到場迅速制伏王男帶回，並將 3人送醫救治。

屏東地檢署訊後，認為王男所涉殺害直系尊親屬及三親等旁系血親家庭成員未遂罪嫌重大，屏東地方法院聲請羈押獲准。（編輯：林莞茜）

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