▲ Toyota 這五款車漲價！最多漲 11.2 萬元

和泰汽車表示今年以來車用原物料成本仍持續上漲，加上全球供應鏈受疫情衝擊造成車用零件短缺，各項造車成本不斷攀升，日本原廠已無法完全吸收，故自 2022/9/20（含）起調整下列車款價格，調漲幅度 2~7%，調整後建議售價如下方表格。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×針對 Town Ace、RAV4 HEV、Sienna HEV、GR Yaris 四款車款 9 月 20 日以前已經下訂但尚未交車的顧客，仍將適用調漲前建議售價，即日起新訂的顧客，則需以調整後價格接單。GR86 即日起以調整後價格接單，而已經下訂但尚未交車的顧客，則以交車當下實際售價為準。除上述車型之外，其他國產及進口車款之零售價和泰仍在和廠家協商中，因此暫時無法公佈相關訊息，若有進一步的消息，將會另行公佈。GT 車系領軍！Porsche World Road Show 2022 保時捷駕訓體驗營落幕後驅＋V10極致發揮！Lamborghini Huracán Tecnica 1,368 萬起抵臺PGO 慶祝連 20 年台灣精品榮耀 官網限定線上回饋萬元購物金 1,368萬元起，Lamborghini精湛工藝科技Huracán Tecnica 抵臺亮相