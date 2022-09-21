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GT 車系領軍！Porsche World Road Show 2022 保時捷駕訓體驗營落幕

▲ GT 車系領軍！Porsche World Road Show 2022 保時捷駕訓體驗營落幕
▲ GT 車系領軍！Porsche World Road Show 2022 保時捷駕訓體驗營落幕

2GameSome - 有車賞

2022-09-21 17:55:01

去年受 Covid-19 疫情影響而中斷。今年在步入後疫情時代之際，「Porsche World Road Show 台灣保時捷駕訓營」重回台灣，自 8 月 31 日至 9 月 13 日，在台中麗寶國際賽車場一共舉行 12 梯次，報名消息一公開，名額隨即被熱血車迷們搶佔一空。2022 Porsche World Road Show 的一大亮點為多樣的產品陣容，由 2021 年底甫於洛杉磯車展亮相的 718 Cayman GT4 RS 領軍，總計多達 26 款最新保時捷性能車款，帶領所有參與者享受在賽道上馳騁的快感。

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Porsche World Road Show 保時捷駕訓體驗的主要目標，是讓駕駛人在面對不同環境路況或激烈緊急情況時，能熟悉保時捷車輛的動態特性，並以正確的駕駛觀念操駕車輛。本次駕訓營台灣保時捷邀請原廠認證專業教練團隊來台指導，旗下全車系高性能車款陣容齊聚，包含最受矚目也是首次在台亮相的 718 Cayman GT4 RS，其搭載源自賽道的 4.0 升水平對臥六缸自然進氣引擎，不僅最高轉速達到 9,000rpm，並且將引擎進氣口改至兩側車窗後方，在乘坐者的耳邊創造令人熱血沸騰的進氣聲浪；同樣無可匹敵的 911 GT3 也在陣容之中，透過先進的空氣動力技術，可產生強大的下壓力卻不影響風阻係數；在紐柏林北環賽道創下「最速量產 SUV」紀錄的Cayenne Turbo GT，擁有專屬調校的強勁動力與運動化底盤，不僅具有日常實用性，更有隨時在賽道上大展身手的實力。除了 Taycan 的高性能車款、專為此次活動由斯圖加特空運來台的行動充電站外，台灣市場並未販售的 Taycan Turbo S Cross Turismo 也在體驗車款之列，讓參與貴賓得以體驗。

今年台灣保時捷再度移植德國原廠高規格Porsche World Road Show駕訓課程，共包含四大項體驗：Slalom（繞錐體驗）、Braking（緊急煞車訓練）、Handing（操控訓練）、Off-Road（越野訓練）課程，為了能徹底體驗保時捷車款的優異性能，參與貴賓們在專業教練的陪同指導與教授正確的駕駛觀念之下，皆能安全、盡情地享受極致操控樂趣。為感謝車迷熱烈參與今年活動，未來台灣保時捷將持續規劃更多樣化獨特的品牌活動，帶給全台保時捷車主與消費者更多驚喜！

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