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後驅＋V10極致發揮！Lamborghini Huracán Tecnica 1,368 萬起抵臺

▲ 後驅＋V10極致發揮！Lamborghini Huracán Tecnica 1,368 萬起抵臺
▲ 後驅＋V10極致發揮！Lamborghini Huracán Tecnica 1,368 萬起抵臺

2GameSome - 有車賞

2022-09-21 17:55:01

Huracán Tecnica 搭載 5.2 升 V 型 10 缸自然進氣引擎，在 6,500 rpm 時輸出與 Huracán STO 相同功率 640 CV，並達 565 Nm 扭力峰值；後輪驅動及後輪轉向設定，車身淨重僅有 1,379 kg，重量功率比為 2.15 kg/CV，車重前後分配為 41/59% ，極速可達 325 km/h。

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Tecnica 標配 LDVI（Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata）車身動態整合系統，即時控制並預前反饋車輛各項動態表現；後輪驅動與後輪轉向設定搭載全新 P-TCS ( Performance Traction Control System )性能循跡控制系統及為此車輛重新調校的懸吊系統配置，賦予 ANIMA 動態模式選擇：道路(STRADA)、運動(SPORT)和賽道(CORSA)高度差異化。

在街道 ( STRADA ) 模式中，車輛後輪轉向在扭距導引輔以 P-TCS 系統相互作動。啟動運動 ( SPORT ) 模式，更動感的後輪轉向表現，大幅提升駕駛樂趣；經由 P-TCS 系統作動，能即時判斷扭力分配極限，提供敏捷穩定的車身動態。切換至賽道(CORSA)模式，更迅敏的駕控反應與更撼動的轟鳴聲浪，提供更直覺線性的油門及換檔反饋，輔以 LDVI 系統精準預測及設定調節，充分發揮車輛扭距導引與 P-TCS 系統的橫向、縱向抓地控制力。

外型設計

Huracán Tecnica 的輪廓靈感來自 Essenza SCV 12，車身尺寸較 Huracán EVO 增長 6.1 公分；正面而視，車頭銳利線條與相得益彰的全碳纖維引擎蓋，全新車頭保險桿採以源於 Terzo Millennio 的黑色 Ypsilon 樣式，並配有首見於 Huracán 車系的擾流板設計，一路延伸至側邊進氣口，呼應黑色漆面車頂選配。Tecnica 並配有全新設計的前分流器，更低而開闊的格柵，使氣流通過車輪，大幅優化下壓力及冷卻效率。前擋風玻璃底部增添的黑色色彩，為車輛帶來不同的視覺感受。

Huracán Tecnica 車身後部採用直立式後擋玻璃窗，大幅寬闊後方視野，重新打造的輕質碳纖維引擎室蓋更凸顯 Tecnica 的V10自然進氣動力心臟。車尾後保險桿將進氣口進一步優化、下擾流板標配與車身同色亦可選配黑色、排氣系統採以品牌經典元素六角形設計。固定式尾翼有助於減少空氣阻力並提升下壓力，有效提升車輛制動和彎道行駛速度時的空力平衡及車身穩定。車輛底部採用新式空氣導流板進行優化效益，有效提高了空氣力學效率。

首部抵臺之 Huracán Tecnica 外觀車色披載 Verde Selvans 綠色三層漆，搭配 雙色內裝及專屬 Tecnica 雷射雕刻設計，專為此車輛打造的 Damiso 20 吋亮黑單孔輪圈，其靈感來自於 Lamborghini Vision GT，以經典六邊形設計呈現。

Huracán Tecnica 擁有超過 200 種 Ad Personam 頂級客製化外觀車色可供選擇，以及專為此車款設計的 Alcantara 麂皮新內飾，包含：縫線設計、顏色以及 Tecnica 主題刺繡。


Huracán Tecnica 今日正式抵臺發表，並於 2022 年末開始交車，建議售價新台幣 1,368 萬元起。

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