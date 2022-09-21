劉品言搶金鐘女配「顏值先贏」 放話：能露多少就多少
《華燈初上》入圍第57屆金鐘獎11項大獎，劉品言角逐最佳女配角，問及戰袍準備進度及是否想好要露的地方，劉品言笑答：「最想要露的地方就是臉蛋吧，其實我還沒思考要怎麼搭配，先交給造型師，最期待紅毯可以以女團之姿出現，創一個『光 generation』。」不過經紀人已經事先撂話：「能露多少皮膚就露多少皮膚。」
劉品言分享入圍心得：「如果可以的話，希望是我或是阿季（謝瓊煖），至少把獎留在《華燈》，最棒的就是可以拿個雙蛋黃，但這次一起入圍的演員都超厲害，每一個作品都非常棒，對我來說金鐘獎像是一個結業典禮，只希望每一年都能有好的作品入圍，出現在大家面前就是我最大的願望了。」
劉品言與謝瓊煖從戲裡鬥到戲外，也分享謝瓊煖曾開玩笑道：「如果得獎的話我可以邀請妳（劉品言）一起上台的。」劉品言爆笑回應：「邀我上台要幹嘛？順便整理頭髮嗎？」詢問劉品言是否有認為勝於謝瓊煖的地方，劉品言開玩笑說：「可能是顏值吧？好像只能先說這一點會贏。」
章廣辰首次入圍金鐘獎角逐男配角，他說：「入圍名單公布時，我正在法蘭克福機場轉機，一連上Wi-Fi就看到光漢傳來的訊息。每個入圍者都很強，但以我個人立場當然希望自己得獎。」
被問到自己最喜歡《華燈》中的哪一場戲？章廣辰很不好意思的笑說：「可能是對成哥（楊祐寧）開槍那一幕。」問及金鐘獎那天是否會穿正裝收看直播，章廣辰笑答：「因為當天還在美國工作，不會特地穿戴好正裝看直播哎，比較有可能會正在睡覺。」