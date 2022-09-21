藥膳雞？TikTok掀感冒藥水煮雞胸肉　美FDA警「恐致命」

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從影片當中可以看到，網友將雞胸肉放在鍋子當中，隨後倒入了半瓶感冒藥水，並且開始煎煮雞胸肉，過了一陣子將雞胸肉翻面，還能發現肉已經出現感冒藥水的顏色。
美國FDA近來發布「消費者最新消息」警告，直白表示這種挑戰既「愚蠢又令人厭惡」，而且「十分危險」。專家指出，烹煮藥物會令其濃度增加，同時改變藥物性質，即使最後沒有把雞肉吃下肚，在烹煮期間也有可能因吸入含有藥物的蒸汽，導致高濃度的藥物在不知不覺中進入體內，恐會傷及肺部甚至危害性命。
根據了解，流行感冒藥水「NyQuil」的成分包括可以止痛退燒的乙醯胺酚（Acetaminophen）、緩解咳嗽症狀的藥物右美沙芬「Dextromethorphan」及常用於治療過敏及普通感冒的多西拉敏「Doxylamine」。一般建議成人在需要時攝取30毫升，24小時內最多只能服用4劑，攝取過量可能導致嚴重頭暈、肝臟問題、呼吸問題等。
美國維吉尼亞聯邦大學家醫科臨床助理教授哈特曼（Aaron Hartman）表示，如果民眾吃下一塊完全煎熟的雞胸肉，實際上就等於攝取了1/4、甚至半瓶的「NyQuil」，「當你煮像NyQuil這類的咳嗽藥水，你煮掉裡面的水及酒精，導致雞肉有超高濃度的藥物。」
TikTok上的熱門活動時常都引發爭議，包括先前的「昏迷挑戰」（Blackout Challenge），以及「破顱挑戰」（ Skull Breaker Challenge）等都曾傳出有青少年在過程中受傷甚至死亡。另外，美國FDA也提到，之前TikTok也曾掀起另一波挑戰熱潮，鼓吹網友服用大劑量的過敏治療藥物Benadryl，以試圖誘發幻覺。