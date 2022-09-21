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屈臣氏集點「迪士尼公主與反派」任你選！烏蘇拉變身周邊

▲屈臣氏集點活動開跑，迪士尼公主、反派周邊任你選。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲屈臣氏集點活動開跑，迪士尼公主、反派周邊任你選。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-21 18:48:02

屈臣氏將於9/22日起推出「反正都美」迪士尼周邊集點活動，把「白雪公主」、「小美人魚」、「睡美人」三個經典故事中的公主與反派融入集點商品中，不僅有受人喜愛的甜美公主，還有個性反派烏蘇拉、黑魔女、壞皇后等，第一波包含飲料提袋、洗衣籃、摺疊反向傘、抱枕及行李箱共5款商品，喜愛迪士尼的粉絲趕緊衝一波！

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▲屈臣氏集點活動開跑，迪士尼公主、反派周邊任你選。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲第一波包含飲料提袋、洗衣籃、摺疊反向傘、抱枕及行李箱共5款商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
本次集點活動於9/22-11/30，期間消費滿$200即贈1點（集點貼紙），最少只要集滿5點就能可加價換購1款集點活動商品。其中「做自己飲料提袋」（5點+99元）除了環保外，更搭載立體反派頭像造型玩偶，在不使用提袋時還能將杯套收納至玩偶內，當作吊飾使用，收納有新意，共有烏蘇拉、黑魔女、壞皇后三款設計，超萌反差相當吸睛。

而「今天陽光好傘」（8點+399元）除了一鍵秒收超方便的自動反向傘設計之外，有立體烏蘇拉坐鎮的八爪高調蔓延抗UV大傘面，不論大太陽或下雨天，任何天氣自在暢行；「宅家好抱枕」（8點+699元）黑白雙面設計、針織面料加上緹花流蘇設計，不論擺放沙發或床鋪都合適，一次擁有白雪公主與壞皇后兩款，兩入組一次通通帶回家；「好出門行李箱」（8點+699元）以小美人魚故事打造，透過前殼透明壓克力板和內裡網洞布的異材質搭配，創造裡外公主與反派的超強反差感。

以上四款商品「做自己飲料提袋」、「今天陽光好傘」、「宅家好抱枕」及「好出門行李箱」為9/22-10/19期間限定商品，想蒐集全套公主反派迷們，記得別錯過了。此外快筆記兩招集點必殺技，那就是凡購買醫美商品滿$1,500(折扣後)，即可一次獲得10點「反正都美」集點貼紙；第二招可購買髮類商品，滿$600(折扣後)可一次獲得4點「反正都美」集點貼紙，換購集點商品超迅速。

▲「曬時尚洗衣籃」以及質感滿分的「好出門行李箱」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「曬時尚洗衣籃」以及質感滿分的「好出門行李箱」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「曬時尚洗衣籃」以及質感滿分的「好出門行李箱」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲屈臣氏自有品牌將陸續推出多款迪士尼授權商品，包含杯墊、面紙套、毛巾、美妝蛋、化妝包、連帽毯、餐具組等精緻生活小物。（圖／記者鍾怡婷攝）
除了集點換購外，屈臣氏自有品牌將於10/20、11/10、12/1起三波段陸續推出多款迪士尼授權商品，包含杯墊、面紙套、毛巾、美妝蛋、化妝包、連帽毯、餐具組等精緻生活小物，不論是喜愛公主的甜美風格，或偏好反派的個性魅力，都能找到粉絲心中最美的商品，而屈臣氏祭出會員獨享優惠，在9/22-11/30期間，寵i會員只要消費滿$600（折扣後）就送$600（電子折價券）。

此外，美妝界也有另一大盛事，那就是PChome 24h購物宣布攜手韓國肌膚保養專家「LANEIGE 蘭芝」，即日起至9/26盛大推出「LANEIGE 蘭芝官方旗艦館開館慶」活動，推出新館好康三重送！包括明星商品組買正貨送正貨、結帳滿2,500元領券再折300、消費滿額加碼送水酷保濕潔顏3件組、睡美人保濕3件組或時尚保溫瓶等限量好禮。

▲PChome 24h購物攜手韓國肌膚保養專家LANEIGE ，盛大開幕官方旗艦館。（圖／品牌提供）
▲PChome 24h購物攜手韓國肌膚保養專家LANEIGE ，盛大開幕官方旗艦館。（圖／品牌提供）

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