Toyota五車款漲價了！和泰頂不住通膨 GR86一口氣漲7％
和泰汽車今（21）日宣布，由於受到車用原物料成本、全球供應鏈受疫情衝擊，導致車用零件短缺、造車成本不斷攀升，因此9月20起，將調漲5款車價格，幅度落在2~7%，包括國內暢銷的進口休旅車RAV4，曾讓車迷瘋狂的GR YARIS都在名單內，其中又以GR86系列比原車價漲了11.2萬元，是此次異動最大的車種，和泰表示，其他國產及進口車款之零售價仍在和日本原廠協商中。
綜觀整份名單，國產輕商用車Town Ace的4個等級全面調漲1萬元，進口休旅車RAV4旗艦4WD調漲4.5萬，另兩款調漲4.1萬；接者後續漲幅就是10萬起跳，Sienna HEV全尺碼MPV休旅車的2款車型均漲10萬元；GR Yaris則一口氣調漲11萬元，最新建議售價為196萬元，至於剛上市未久的GR86後驅跑車，手排、自排車種均調漲11.2萬元，售價來到164萬元、168萬元，漲幅7%最高。
和泰汽車表示，針對TOWN ACE、RAV4 HEV、SIENNA HEV、GR YARIS 等四款車款，若在9月20日以前已經下訂，但尚未交車的顧客，仍適用調漲前建議售價；但即日起新訂的顧客，則需以調整後價格接單。GR86則是即日起以調整後價格接單，而已經下訂但尚未交車的顧客，則以交車當下實際售價為準。
除上述車型之外，其他國產及進口車款之零售價和泰仍在和廠家協商中，因此暫時無法公佈相關訊息，若有進一步的消息，將會另行公佈。