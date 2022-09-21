師大成立EMI教學資源中心　共享雙語教育推動經驗

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師大表示，「EMI教學資源中心」將承擔五項主要任務，分別是「建置跨校支持系統」、「EMI教師增能培訓」、「EMI跨校教師社群合作」、「EMI教學助理培訓」及「學術英文輔導員培訓」。
針對這五項任務，師大解釋，已發展一套循序漸進且有效的系統，於校內實施且有成效，「EMI教學資源中心」將以這套系統為基礎，提供各校量身訂做的資源與輔導，發展適合夥伴學校的輔導協作方案，透過客製化的方案，提升各校EMI教學能量，達到共學共好的推廣效果。
另師大於110學年成立「英語學術素養中心」（CAL），強化學生的學術英語能力，讓學生在修習EMI課程時更加得心應手，英語學術素養中心成功培訓多名各學術領域的學術英文輔導員，且在110-2學期提供超過594場次的一對一學術英語寫作和口說輔導，師大EMI教學資源中心也會把CAL成功的經驗推廣至其他大專校院，協助夥伴學校培訓學術英文輔導員，讓更多的學生受惠。
校長吳正己分享，師大一直秉持共學共好的精神，期待不僅能持續提升學生的學習品質，同時也能與其他學校分享資源、互相學習，共同為台灣下一代的未來努力；成為雙語教育重點培育大學，伴隨而來的其實是更大的社會責任，「唯有我們做得更好，並將我們的經驗與資源與其他學校分享，才能擴大有限的資源效應」。
教務長劉美慧提到，自師大成為雙語大學以來，EMI課程數已成長超過3成，課程遍布全校九大學院專業課程及通識課程，內容多元豐富，110學年度第二學期修習EMI課程更超過7600人次，學生反應熱烈，英語學習輔導的需求也持續成長。若其他學校也開設更多的EMI課程，其英語學習輔導、EMI師資培訓及EMI教學助理培訓等需求也會顯著增加，師大EMI教學資源中心就可提供這些學校相關的資源與服務。
副教務長兼CAL主任廖柏森也表示，成立CAL的初心就是要協助更多學生提升學術英語能力，以確保他們能從一般英文課程順利橋接到EMI課程，目前輔導員團隊多達15位，來自不同國家和學術領域，提供一對一諮詢時段和服務人次都是全國最多，而且兼顧寫作與口說輔導，而師大的「EMI教學資源中心」成立後，CAL有信心將師大成功的輔導員培訓經驗與全國其他大學分享。