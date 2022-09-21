中職／生日前夕遇連敗　拿莫‧伊漾盼好運分隊友

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生性樂觀的拿莫‧伊漾認為，雖然球隊陷入連敗，隊友難免會感到疲倦，但是每一天都是全新的開始，他覺得球隊也沒有死氣沈沈的氛圍，有些資深的學長也都會開導、分享經驗，讓他們比較不會那麼在意球隊連敗的氣氛。
球季打到現在，今年不像上賽季有因為疫情而停賽，幾乎算是「小龍」們的第一個完整球季，拿莫表示身體還是會疲憊，專注度跟開季也會有落差，但還是得要撐住，畢竟打棒球不但是工作也是他們喜歡的事，還是要想辦法找回比賽的熱情。
如何找回比賽熱情，拿莫也分享他的方法，他會看一些前輩，例如陳金鋒，或是球隊教練張泰山、學長林智勝的比賽影片，並跟著影片中的好表現一起熱血澎湃，他也表示後來有越來越多隊友都跟著他一起看，連張泰山本人也參一咖一起看，還笑說「那時候怎麼那麼瘦」。
拿莫還透露，偶爾看看心靈雞湯的網路文章也是讓他恢復心情的好方法，並分享最近就看到一篇文章寫說，「我們只是地球上的一個小東西，而地球則是宇宙裡的一個小東西，既然都只是小小的東西，幹嘛在意別人笑自己」。
這一波連敗同時也讓球隊更加團結，拿莫說之前比賽打完時原本都是野手圍一圈喊聲，現在投手群也都會加入，會互享檢討、分享比賽中的細節，及對比賽的看法。