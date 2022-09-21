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沒有特權最標準！唐鳳呼籲「全民」落實資安

▲數位發展部部長唐鳳今（21）日出席CYBERSEC 2022臺灣資安大會，以大會主題「數位轉型、資安升級」做專題演講。（圖／數位發展部提供）
▲數位發展部部長唐鳳今（21）日出席CYBERSEC 2022臺灣資安大會，以大會主題「數位轉型、資安升級」做專題演講。（圖／數位發展部提供）

記者許若茵／台北報導

2022-09-21 19:34:55

數位發展部部長唐鳳今（21）日出席CYBERSEC 2022臺灣資安大會，以大會主題「數位轉型、資安升級」進行專題演講。唐鳳表示，資安是持續精進的風險管理，需要大家一起投入，同心協力，才能完善防護網，不論是政府或企業、民間組織或個人，都能秉持聯防與協作的精神，共同建立「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。

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唐鳳在演講中，首先透過自己的小故事，分享資安觀念中「最小特權原則」（Least Privilege）的概念，唐說，數位部8月27日掛牌後不久，她就確診了，居家隔離期間她沒有請假，照常辦公，因為疫情是建立零信任架構最好的道路。當她隔離期滿回到辦公室時，同仁正在做門禁系統自動連接打卡系統的串接測試，她發現自己登入門禁系統後，竟然擁有管理員權限，她因此向同仁反映「我可以維護你的資料，這好像那裡怪怪的」。

唐鳳指出，這其實是個有趣的場景，因為在零信任登入系統中，她沒有這類特權是最標準的作法，但有時可能因為她是部長，就設定給她某些特權，不過一來她不是資訊處人員，二來也不是維護系統人員，給予她特殊權限並不合理，在她反映後，同仁隨即修正門禁系統，拿掉她的管理員權限，遵守「最小特權原則」。

唐鳳以此為例強調，資安必須隨時落實在每個人身上，就好比戴口罩與勤洗手一樣，需有良好的風險管理，隨時意識到自己有可能是破口、成為一種風險，這也正是數位發展部強調全民數位韌性的「全民」意涵。

唐鳳指出，強化數位韌性不是只有臺灣在做，全世界也都非常關注，根據世界經濟論壇「111年全球風險報告」統計，因COVID-19 疫情對全球所造成的影響中，科技類型風險以「網路安全失效」最高，包含惡意技術利用、技術治理失靈、數位權力集中及IT基礎架構失效等等。

唐鳳提到，為因應資安風險，我國在2021年2月發布的第六期「國家資通安全發展方案」，以打造堅韌安全的智慧國家為願景，訂出三大政策目標，分別是「成為亞太資安研訓樞紐」、「建構主動防禦基礎網路」、「公私協力共創網安環境」，並從「培植自主創研能量」、「提升關鍵設施韌性」、「主動抵禦潛在威脅」及「提升民間防護能量」等四大推動策略著手，透過培育資安人才，強化關鍵基礎設施防護等措施，最終透過公私協同合作，共同打造安全堅韌的智慧國家。

唐鳳也說，數位發展部整合資訊、資安、電信、傳播、以及網路等五大領域的業務內容，資通安全署將強化國家整體數位發展環境的資安防護、提升數位政府整體安全，並進一步推動關鍵資訊基礎設施的防護升級；數位產業署則會積極推動各行各業數位轉型，讓既有產業增加韌性、提升效率。

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