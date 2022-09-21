俗女2入圍金鐘！嚴藝文曝電影版無望　最想「她」奪視后

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由嚴藝文執導的《俗女養成記》在前年拿下金鐘迷你劇集獎後，今年又憑著《俗女養成記2》入圍金鐘獎15項獎項，是否有信心拿獎？嚴藝文則表示：「這次競爭很激烈，我不確定，但我對女主角很有信心，我希望謝盈萱拿獎，她是我心目中最獨特的陳嘉玲。」至於《俗女養成記2》是否會拍成電影版，嚴藝文也證實：「目前沒有這個計畫，要暫時先跟《俗女養成記》這個故事說掰掰，也許2、3年之後再說吧。」
另外，藝人洪都拉斯在新銳導演黃丹琪執導的《春水奇譚》中，飾演多年沒嚐過「開機」滋味的鰥夫，劇中對女主角王彩樺鍾情卻畏縮不前，眼見慾望即將爆炸，竟然發現自己的雞雞變成人，大聲宣告：「你的人生我做主！」洪都拉斯為了飾演動不動就有反應的中年男子，還在褲子裡試遍毛巾跟假陽具，也讓他笑稱：「從影以來最難的電影。」
繼2020年推出科幻驚悚電影《訪客》後，導演蔡佳穎挑戰恐怖短片《屍舞》，還找來了《咒》的導演柯孟融掌鏡，都是高雄囝仔的2人也表示，身為高雄人很驕傲有高雄電影節。柯孟融表示這次與「徒弟」蔡佳穎合作，加上「雄成人」的自由無限制，想拍多恐怖就多恐怖，感覺非常爽。
2022高雄電影節於10月14日至10月30日，在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、喜樂時代影城-高雄總圖店、內惟藝術中心、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院登場。詳細資訊敬請鎖定高雄電影節官方網站。